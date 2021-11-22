İsrailli Netanyahu Yolsuzluk Davasında Kilit Tanıkla Karşı Karşıya

Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve yolsuzlukla suçlanan eski İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu'nun davasında önemli bir savcılık tanığı ifade vermeye başladı.

Eski başbakan ve ailesinin eski medya danışmanı olan Nir Hefetz, Netanyahu'nun basında olumlu yer almaları ve hediye almaları karşılığında medya kodamanlarına verdiği iddia edilen düzenleyici yardımlarla ilgili olarak Pazartesi günü Kudüs Bölge mahkemesinde ifadesini verdi.

Açılış konuşmasında Hefetz, Netanyahu'nun kamuoyundaki imajı söz konusu olduğunda bir "kontrol manyağı" olduğunu ve "medya meseleleri ve sosyal medya kanallarındaki her şey üzerindeki kontrolünün daha yüksek olamayacağını" söyledi.

Hefetz mahkemeye verdiği demeçte, "Netanyahu, medyaya en az zamanının çoğunu güvenlik meselelerine harcadığı kadar harcıyor, buna dışarıdan birinin saçma sapan sayacağı meseleler de dahil" dedi.

Eski gazeteci, 2014'te Netanyahu ailesinin sözcüsü ve danışmanı oldu. 2018'de, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından biriyle bağlantılı olarak tutuklandıktan sonra, bir devletin tanık anlaşması imzaladı ve müfettişlere Netanyahu ve ailesiyle yaptığı konuşmaların kayıtlarını verdi.

Devletin tanığını ülkenin eski başbakanına karşı çeviren küçük bir eski yardımcılar grubundan biri ve birkaç hafta içinde kritik tanıklık yapması bekleniyor.

Şimdi muhalefet lideri olan Netanyahu, zorunlu olmamasına rağmen duruşmaya katıldı. Destekçilerinden oluşan bir grup, mahkemenin dışında küçük bir Netanyahu karşıtı protestocu grubuyla karşı karşıya kalırken gazetecilere yorum yapmadı.

Duruşma, Netanyahu'nun savunma avukatlarının yeni kanıtları incelemek için zaman talep etmesi üzerine bir hafta ertelendi. Geçen hafta sunulan bilgilerde, Netanyahu'nun eşi Sara'nın iki milyarder arkadaşı Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye olarak pahalı bir bileziği kabul ettiği iddia edildi.

72 yaşındaki eski lider üç ayrı davada sanık. İlki, Netanyahu'nun Milchan ve Packer dahil olmak üzere zengin arkadaşlarından yüz binlerce dolar değerinde hediyeler aldığını iddia ediyor.

İkinci durumda, Netanyahu, haber kaynağının baş rakibine zarar verebilecek yasaları teşvik etmek karşılığında büyük bir İsrail gazetesinde olumlu haberler düzenlemekle suçlanıyor.

Takma adı Case 4000 olan üçüncü kişi, Netanyahu'nun Walla haber sitesinde olumlu bir haber alma karşılığında İsrailli telekom devi Bezeq'in sahibine yüz milyonlarca dolarlık yasayı desteklediğini iddia ediyor.

Netanyahu, herhangi bir yanlış yapmadığını reddetti. 2019'da suçlandıktan sonra ülke liderliğinden istifa çağrılarını reddetti ve kendisine karşı bir "cadı avı" başlatmak için defalarca kolluk kuvvetlerine, medyaya ve mahkemelere ateş açtı.

Davası resmen 2020'de başladı ve ülke, seçmenlerin Netanyahu'nun liderliği ve iddianamesi konusunda çıkmaza girdiği dört tekrarlanan seçimin yaşandığı iki yıl süren bir siyasi krize karıştı.