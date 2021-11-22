Başkan Xi: Çin, Güneydoğu Asya Üzerinde Hakimiyet Peşinde Olmayacak

Çin lideri Xi Jinping, Güney Çin Denizi'ndeki sürtüşme yoğunlaşırken ülkesinin Güneydoğu Asya üzerinde hakimiyet kurmayacağını veya daha küçük komşularına zorbalık etmeyeceğini söyledi.

Çin, bölgedeki artan gücü ve etkisi, özellikle de Malezya, Vietnam, Brunei ve Filipinler'in iddialarıyla örtüşen neredeyse tüm Güney Çin Denizi üzerindeki iddiası hakkındaki endişelerin üstesinden gelmeye çalıştı.

Xi, Pazartesi günü bir Güneydoğu Asya Derneği'nde yaptığı konuşmada, "Çin hegemonyacılığa ve güç politikalarına kararlı bir şekilde karşı çıkıyor, komşularıyla dostane ilişkiler sürdürmek ve bölgede kalıcı barışı birlikte beslemek istiyor ve kesinlikle hegemonya ya da daha azını, küçüklere zorbalık etmeyecek" dedi.

Xi'nin sözleri, Çin sahil güvenlik gemilerinin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir sığlıkta birliklere malzeme taşıyan iki Filipin teknesine güçlü bir su akışı sağlayıp onları geri dönmeye zorlamasından günler sonra geldi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sürüye Filipin adıyla atıfta bulunarak olayı kınadı.

“Ayungin Shoal'daki son olaydan tiksiniyoruz ve diğer benzer gelişmeleri ciddi endişeyle görüyoruz. Bu, milletlerimiz ve ortaklığımız arasındaki ilişkiler hakkında iyi bir şey ifade etmiyor” dedi.

'Barış Denizi'

Duterte ayrıca Çin'i, denizcilik hakları ve deniz bölgeleri üzerinde egemenlik hakları belirleyen 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne ve Çin'in Güney Çin Denizi iddialarını çoğunlukla geçersiz kılan 2016 Lahey tahkim kararına saygı duymaya çağırdı.

Çin, kararı tanımayı reddetti.

Duterte, "Güney Çin Denizi'nin bir barış, istikrar ve refah denizi olarak kalmasını sağlamak için bu yasal araçları tam olarak kullanmalıyız." Dedi.

Pazartesi günü, Filipinler, iddiasını güçlendirmek amacıyla 1999 yılında kasten karaya vurduğu İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir savaş gemisinde bulunan İkinci Thomas Shoal'da konuşlu denizcilere yiyecek sağlamak için iki tedarik teknesini yeniden konuşlandırdı.

Çin gemileri sürüyü kuşattı ve Filipinler'den BRP Sierra Madre adlı gemiyi çekmesini istedi.

Çin, önemli nakliye rotalarına, balık stoklarına ve denizaltı petrol ve gaz yataklarına ev sahipliği yapan su yolundaki varlığını, mercan resiflerinin üzerine kum ve beton yığarak oluşturulan adalarda uçak pistleri ve diğer özellikler inşa ederek güçlendirmeye çalıştı.

Çin'in güçlü donanması, sahil güvenliği ve deniz milisleri de bölge ülkelerinin kendi münhasır ekonomik bölgelerindeki kaynakları sömürme hareketlerini engellemeye çalıştı ve ABD ve diğer yabancı orduların bölgedeki operasyonlarına şiddetle karşı çıkıyor.

Çin ve ASEAN, yıllardır Güney Çin Denizi'ndeki meseleleri ele almak için bir davranış kuralları üzerinde müzakere ediyor, ancak bu görüşmelerde çok az ilerleme kaydedildi.