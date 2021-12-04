İran'ın Nükleer Anlaşması Yedi Tur Müzakereden Sonraki Durum Ne?

2015'te İran ve dünya güçleri tarafından imzalanan nükleer anlaşmanın tüm imzacıları, uygulanabilir bir alternatif olmadığı için geri getirilmesini istediklerini söylüyorlar, ancak İran ve Batı'nın bu hedefe ulaşmak için “iyi anlaşma” tanımları büyük ölçüde çelişiyor.

Viyana'daki yedinci tur müzakereler Cuma günü sona erdi, ancak yalnızca farklı tarafların Ortak Kapsamlı Eylem Planını (JCPOA) yeniden canlandırma yaklaşımındaki bölünmeyi daha iyi ortaya çıkarmak için sona erdi.

İran heyeti, müzakereleri gerektiği kadar sürdürmek için Avusturya başkentinde kalma yetkisine ve iradesine sahip olduğunu söylerken, Avrupa misyonları istişareler için başkentlere dönmek için kısa bir ara verilmesi çağrısında bulundu.

Temsilcilerin önümüzdeki hafta sekizinci tur için Viyana'daki Palais Coburg'a geri dönmeleri bekleniyor.

İran Perşembe günü, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve Birleşik Krallık'tan müzakerecilerden oluşan JCPOA Ortak Komisyonuna iki belge sundu. Avrupalılar daha sonra belgeleri, 2018'de anlaşmayı tek taraflı olarak terk ettiği ve İran'a yeniden yaptırımlar uyguladığı için dolaylı olarak katılan ABD'ye iletti.

Belgeler, İran'ın yaptırımların nasıl kaldırılacağı ve ülkenin nükleer ilerlemelerinin nasıl azaltılacağı konusundaki önerilerini detaylandırıyor. Ülke daha önce 2018'den bu yana uygulanan tüm yaptırımların bir kerede kaldırılmasını istediğini söylerken, ABD yalnızca JCPOA ile “tutarsız” yaptırımları, insan hakları veya “terörizm” tanımlarını yerinde tutarak kaldırmak istiyor.

Yakında teslim edilmek üzere üçüncü bir belge de hazırlandı; bu belge, İran'ın ABD'nin anlaşmadan bir daha vazgeçmeyeceğine dair garanti taleplerini ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin doğrulamayı detaylandırıyor.

Karşıt söylem

Avrupalılar, belgelerin İran'ın maksimalist bir duruşunu temsil ettiğini söylemeleri ve eski Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani yönetimi tarafından altıncı tur müzakerelerin sonunda hazırlanan metinlerde üzerinde anlaşmaya varılan birçok konuda geri adım atmalarıyla dehşete düştüler. Haziran. Ağustos ayında Tahran'da Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi başkanlığında yeni bir yönetim göreve başladı.

Üst düzey Avrupalı ​​diplomatlar tarafından yapılan açıklamada, İran'ın belgelerde talep ettiği bazı değişikliklerin 2015 paktı ile uyumlu olmadığı ve "bu yeni boşlukların gerçekçi bir zaman diliminde nasıl kapatılabileceğinin belirsiz" olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programı ilerlerken müzakereleri ertelemesine izin vermeme sözü vererek, JCPOA'yı eski haline getirmek için "gerekli olanı yapma konusunda ciddi görünmediğini" söyledi.

Avrupa'nın açıklamasına yanıt olarak, Rusya'nın baş müzakerecisi Mikhail Ulyanov, değişiklikler hala mümkün olduğu için “hayal kırıklığının erken göründüğünü” söyledi.