İsrail'in Şam Yakınına Düzenlediği Füze Saldırısında Suriye Askeri Öldü

Suriye devlet medyasında yer alan açıklamada, İsrail'in başkent Şam yakınlarında düzenlediği saldırıda bir Suriye askerinin öldüğü, beş askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu Çarşamba günü erken saatlerde "radar ve uçaksavar bataryaları" da dahil olmak üzere hedef uçakları kullanarak Suriye tesislerini vurduğunu kabul etti.

Suriye haber ajansı SANA, "işgal altındaki Golan yönünden" karadan karaya füze saldırılarının Şam civarında saat 01:10'da (Salı günü Tsİ 23:10) vurulduğunu açıkladı.

SANA'nın haberine göre, bazı füzeler Suriye hava savunması tarafından düşürüldü.

İsrail ordusu, bu yönden kuzey İsrail'e atılan bir uçaksavar füzesine karşılık olarak Suriye'deki hedeflere saldırdığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, roket havada patladı ve İsrail hava savunması tarafından durdurulamadı, ancak İsrail'in kuzeyindeki Filistin şehri Umm al-Fahm'da uyarı sirenlerini çalıştırdı. Herhangi bir yaralanma ya da hasar ihbarı yapılmadı.

İsrail ordusu attığı tweette, "Bu gece erken saatlerde Suriye'den fırlatılan uçaksavar füzesine yanıt olarak, radar ve uçaksavar bataryaları da dahil olmak üzere Suriye'deki karadan havaya füze hedeflerini vurduk." dedi.

İsrail, Suriye savaşının son on yılı boyunca Suriye'nin hükümet kontrolündeki bölgelerindeki hedeflere yüzlerce saldırı düzenledi, ancak hükümeti bu tür operasyonları nadiren kabul ediyor veya tartışıyor.

Tel Aviv, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçlerinin yanında savaşan Lübnan Hizbullahı da dahil olmak üzere İran müttefiki silahlı grupların üslerini hedef aldığı belirtildi.

Bu yıl 31 Ocak'ta Suriye hava savunması, başkentin çevresini hedef alan ve maddi hasara yol açan İsrail füzelerinin yaylım ateşine müdahale etti.

İsrail, SANA tarafından bildirilen saldırı hakkında yorum yapmaktan kaçındı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıların askeri karakolları ve Hizbullah'a ait bir silah deposuyu vurduğunu belirtti.