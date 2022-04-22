İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Düzenlediği Yeni Baskında Filistinliler Yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesine girdi ve üç gazeteci de dahil olmak üzere yaklaşık 30 Filistinliyi yaraladı.

Olay yerindeki gazetecilere göre, yeni baskın Cuma sabahı gerçekleşti ve Filistinliler, tam isyan teçhizatı giymiş ve plastik mermi ve sersemletici el bombaları ateşleyerek yerleşkeye giren İsrail polisine taş attı.

Yerleşkede küçük bir yangın da bildirildi; Filistinliler İsrail polisini bir ağacı yakmakla suçlarken, polis yangının Filistinlilerin havai fişek atmasının sonucu olduğunu söyledi.

Filistin Kızılayı, 14'ü tedavi için hastaneye kaldırılan Filistinliler de dahil olmak üzere yaralanan Filistinlilerin sayısını 31 olarak açıkladı. İsrail polisi, bir polis memurunun bir taşla vurulduktan sonra yaralandığını söyledi.

İsrail polisi Filistinlileri taş atmakla suçladı ve yerleşkeye girmeden önce sabahın erken saatlerinde namazın bitmesini beklediklerini söyledi.

Kutsal alan, İsrail içindeki bir dizi saldırının ve İsrail'in yasadışı olarak işgal ettiği Batı Şeria'daki polis baskınlarının ardından artan gerilimlerin ortasında günlerce süren şiddet olaylarının merkezi oldu.

20 yaşındaki Filistinli İbrahim Lebedi, 18 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarındaki El Yamun'a yapılan İsrail baskını sırasında vurulduktan sonra Cuma günü aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı heyetiyle yaptığı görüşmede, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'daki tırmanıştan sorumlu olduğunu söyledi.

Cuma namazı için günün ilerleyen saatlerinde El Aksa'da on binlerce Müslüman bekleniyor.

Yahudi grupların ziyaretleri, Müslümanların kutsal Ramazan ayının son 10 günü boyunca Cuma gününden itibaren askıya alındı.

Bu yıl, oruç ayı, Yahudi Fısıh Bayramı ve büyük Hıristiyan bayramları ile çakıştı ve her üç inançtan on binlerce insan Kudüs'ün Eski Şehri'ne akın etti.