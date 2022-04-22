BM, Savaş Suçlarına İlişkin Daha Fazla Kanıt Konusunda Uyardı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Ukrayna'daki savaş suçlarına ilişkin artan kanıtlar konusunda alarm veriyor ve hem Kiev'i hem de Moskova'yı savaşçılara uluslararası hukuka saygı göstermeleri emrini vermeye çağırıyor.

Uydu görüntüleri, yetkililerin Rusya'nın savaş suçlarını gizlemek için cesetleri gömdüğünü söylediği Mariupol yakınlarındaki bir mezarlığın etrafındaki toplu mezarlar gibi görünen şeyleri gösteriyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, "rotalardaki tehlike nedeniyle" Cuma günü Ukrayna genelinde hiçbir insani koridorun açılmayacağını söyledi.

Washington, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın kuşatma altındaki Ukrayna şehri Mariupol'u "özgürleştirdiği" iddiasının "daha fazla dezenformasyon" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 800 milyon dolarlık yeni silah paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya daha fazla ağır topçu, mühimmat ve insansız hava aracı sözü verdi.

Dünya Bankası başkanı, Rusya'nın işgalinin şu ana kadar Ukrayna genelinde binalara ve altyapıya 60 milyar dolar zarar verdiğini tahmin ediyor.

Rusya, Azovstal tesisinin tahliyesine izin vermek için ateşi durdurmaya hazırlandı:

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasındaki savaşçıların, hala orada bulunan sivillerle birlikte fabrikayı terk etmesine izin vermek için ateş açmayı durdurmaya hazır, RIA, savunma bakanlığının söylediklerini aktardı.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre bakanlık, Ukrayna ve bazı batı ülkelerinin Rusya'nın sivillerin şehri terk etmesini engellediği yönündeki iddialarının "temelsiz" olduğunu söyledi.

Bucha'nın trajedisi henüz tam olarak ortaya çıkmadı:

El Cezire'den Hoda Abdel-Hamid, Bükça'daki savcılar ve polis yetkilileriyle konuştuktan sonra, Ukrayna'da neyin savaş suçu teşkil edebileceğine dair korkunç ayrıntıları anlatıyor.

El Cezire'ye gösterilen görüntüler, erkeklerin elleri arkalarından bağlı olarak vurulduklarını, diğerlerinin ise bodrum katında veya sokaklarda vurularak öldürüldükten sonra tamamen yakıldığını gösteriyor.

Abdel-Hamid, "Konuştuğumuz ekip sadece 80 ceset buldu" dedi. "Ancak sadece Bucha'da değil, aynı zamanda daha kuzeydeki Irpin ve Borodyanka'da olanların tam kapsamı hala tam olarak ortaya çıkarılmadı" dedi.

"Ceset torbaları olan kamyonlar birbiri ardına gelmeye devam ediyor ve insanlar, kadınlar, sevdiklerinin nerede olduğunu bulmak için endişeli bir şekilde beklemeye devam ediyor" diye ekledi.

BM, Ukrayna'daki savaş suçlarına ilişkin artan kanıtlara atıfta bulundu

BM İnsan Hakları Ofisi (OHCHR), Ukrayna'da savaş suçlarına ilişkin kanıtların artması konusunda alarm verdi ve hem Moskova'yı hem de Kiev'i savaşçılara uluslararası hukuka saygı göstermeleri emrini vermeye çağırdı.