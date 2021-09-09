İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

Ordu, İsrail topraklarına yangın çıkaran balonların gönderilmesinin ardından İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği bir askeri bölgeye hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Salı günü savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki bir şehir olan Han Yunus'ta bir roket üretim atölyesinin yanı sıra askeri bir yerleşkeyi vurdu.

Ordu, yerleşkenin terör saldırıları için kullanılan tünelleri inşa etmek için kullanılan bir çimento fabrikasına ev sahipliği yaptığını ve "bir cami ve bir su arıtma tesisinin bitişiğindeki sivil bir alanda kasıtlı olarak bulunduğunu" söyledi.

Ordu, saldırıların Hamas tarafından İsrail topraklarına fırlatılan yangın çıkarıcı balonlara yanıt olarak geldiğini söyledi. Pazartesi günü, yüzlerce İslami Cihad destekçisi Gazze'de toplandı ve militan grup, bir gecede İsrail'in en güvenli hapishanelerinden birinden tünelle çıkan altı Filistinli tutsağı desteklemek için sınırın ötesine yangın çıkaran balonlar gönderdi. Bu, onlarca yıldır türünün en büyük hapishane kaçışıydı.

İsrail, ülkenin kuzeyinde ve işgal altındaki Batı Şeria'da büyük bir insan avı başlattı. Aramaya Salı günü devam edildi. Kaçış, İsraillilerin plajların, kamp alanlarının ve Celile Denizi'nin tadını çıkarmak için kuzeye akın ettiği Yahudi Yeni Yılı'nın hemen öncesinde utanç verici bir güvenlik ihlaline işaret ediyor. Mahkumlar saklanmış gibi görünüyor ve İsrailli yetkililerin onları acil bir tehdit olarak gördüğüne dair hiçbir belirti yok.

Filistinliler, İsrail tarafından tutulan mahkumları ulusal davalarının kahramanları olarak görüyor ve birçoğu kaçışı sosyal medyada kutladı. Firarileri yakalama çabaları, Filistin Yönetimi'nin Filistinliler arasında pek sevilmeyen İsrail ile güvenlik koordinasyonuna dikkat çekecek.

Filistin Yönetimi'nden hemen bir yorum yapılmadı, ancak Başkan Mahmud Abbas'ın El Fetih partisi kaçışı övdü. Hapishane servisi tarafından yayınlanan bir fotoğrafta bir hücrenin tabanındaki dar bir delik görülüyordu ve İsrail güvenlik güçlerinin hapishane duvarlarının hemen dışındaki bir çakıl üzerinde benzer bir deliği incelediği görülüyordu.