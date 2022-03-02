İsrail'deki Filistin Vatandaşları Ayaklanıyor

Benzer olaylar, geçen Mayıs ayında İsrail'in Hamas'la başlayan en kanlı 10 günlük savaşının ardından Gazze ve Kudüs'teki Filistinlilere desteklerini ifade etmek için genellikle “Arap İsrailliler” olarak anılan binlerce Filistinli vatandaşını sokaklara döktüğünde meydana geldi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinlilerin Şeyh Cerrah'tan tahliyesine ilişkin beklenen kararını askıya aldı ve Mescid-i Aksa yerleşkesinde çatışmalar alevlendi. Arap-Yahudi karma kentleri Hayfa, Jaffa ve Lod'un yanı sıra Nasıra ve Umm al-Fahm gibi ağırlıklı olarak Filistinli şehir ve kasabalarda protestolar düzenlendi.

Arap İsrailliler ayrıca İsrail'in Filistinlilere karşı sorumsuz ve tehlikeli politikalarını protesto etmek için yüz binlerce Arap işçiyi içeren İsrail genelinde bir grev düzenlediler. Son gösterilerin boyutu ve kapsamı, bu Filistinlileri genellikle başka yerlerdeki Filistinlilerden ayrı olarak İsrail sosyal ve politik dokusunun bir parçası olarak gören birçok analisti şaşırttı.

Sistemik ayrımcılık

İsrail'in kurulmasına yol açan 1948 Arap-İsrail savaşından sonra, 700.000'den fazla Filistinli "nakba" veya felaket nedeniyle o zamanlar Zorunlu Filistin'den kovuldu veya kaçtı, yaklaşık 160.000'i ise Yahudi devletinin sınırları içinde anavatanlarında kaldı. Bu gerçek onları Filistin halkının geri kalanından izole etti. Otomatik olarak İsrail vatandaşları oldular ve bu da onları kendi tarihi vatanlarında bir azınlığa dönüştürdü.

Bugün İsrail nüfusunun yaklaşık %20'sini oluşturuyorlar ve çoğu üç bölgede yaşayan toplamda yaklaşık 2 milyon kişiye tekabül ediyor: Güneyde Negev Çölü (Naqab'dan Filistinlilere), kuzeyde Celile, ülkenin ortasındaki sözde “Küçük Üçgen” ve kuzeyde “Küçük Üçgen”.

Askeri kural 1966'da kaldırıldı; Ancak bugün, İsrail'in Filistinli vatandaşları, ulusal baskı, toprak müsaderesi, adaletsiz bütçeleme ve kaynak tahsisine maruz kaldıkları için toprakları ellerinden alınmaya ve evleri yıkılmaya devam ediyor, sistematik ayrımcılık hayatlarının hemen her alanını devirme tehditleri arasında etkiliyor.

