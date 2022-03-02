PTT Başvuru Yapana 40000 TL Nakit Ödemesi Yapıyor! 2022 PTT'den 40 Bin TL'lik Yeni Müjde Duyuruldu

Acil nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyen pek çok vatandaş ise bankaların faizli kredilerine başvuru yaptı. Ancak pek çok banka tarafından kefil, gelir belgesi vb. şartlar arandığından başvuruların pek çoğu reddedildi. İşte PTT'den 2022 Şubat ayı müjdesi geldi! PTT kefilsiz şartsız tam 40 bin TL nakit kredi dağıtıyor! Detaylar haberimizde sizlerle...

2022 yılı gelen zamlarla birlikte artan enflasyon ve yaşam pahalılığına sahne oluyor. Bu süreçte ekonomik açıdan zorluk yaşayan vatandaşlar ise soluğu bankalarda, kredi başvurusu yaparak alıyor. Bankaların kredi paketlerine yapılan başvurular ise kefalet, bordro (gelir), kredi notu vb. pek çok şart nedeniyle reddedilebiliyor. İşte bu noktada PTT'den sevindiren müjdeli haber geldi. PTT, 2022 Şubat ayı itibariyle başvuru yapanlara 40 bin TL nakit kredi dağıtacak!

Daha önce pek çok bankaya müracaat etmesine ve başvuruda bulunmasına karşın olumlu yanıt alamayan vatandaşların imdadına PTT yetişti. PTT bu dönemde nakit sıkıntısı çeken tüm vatandaşlar için yeni kredi paketini duyurdu!

PTT'den Kefilsiz Şartsız 40.000 TL Kredi Desteği

2022 yılında PTT'den yepyeni kredi müjdesi tüm vatandaşları sevindirdi. Geliştirdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren PTT, yeni dönemde sunduğu kredi paketleri arasına 40 bin TL'lik düşük faizli ve kefilsiz-şartsız 40 bin TL kredi müjdesini de aldı. PTT-Aktif Bank işbirliği ile sunulacak kredi paketi, 40 bin TL'ye kadar ihtiyaçları kapsayacak.

Vatandaşlar, eğitimden sağlığa, tatilden pek çok alana kadar tüm harcamaları için 40 bin TL PTT kredi müjdesinden yararlanabilecekler. Maksimum 40 bin TL tutarındaki kredi paketinde vatandaş 10 bin TL'lik nakit için de başvuruda bulunabilecek.

PTT 40 bin TL kredi desteğinde vade 36 ay, faiz oranı ise %2,49 olarak belirlendi. Bu çerçevede 10 bin TL kredi kullanan bir vatandaş, aylık 457,22 TL olmak üzere toplam 3 yılın sonunda 16.509,92 TL geri ödeme yapmış olacak.

PTT Kredi Başvurusu için Gerekli Evraklar

PTT'nin 2022 Şubat ayında devam eden 40 bin TL'lik kredi paketine başvuru için Kimlik Kartı, sürücü belgesi ya da ehliyet fotokopisi, ikametgah, maaş bordrosu, esnaflar için vergi levhası, gelir belgesi, oda ayı belgesi, TTSG belgesi, emekliler için maaş cüzdanı belgeleri aranmaktadır. Gerekli evraklarla başvuru yapan tüm vatandaşlar PTT ile Aktif Bank işbirliğinde sunulan 40000 TL kredi desteğinden yararlanabilecekler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

PTT'nin yeni, 40 bin TL üst limitli kredisi için başvurular PTT Şubelerinden veyahut internet bankacılığı üzerinden online olarak gerçekleştirilebilmektedir.