İsrail’de Maske Takma Zorunluluğu Yeniden Uygulanacak

Ülke, bu ayın başlarında sıfır kaydettikten sonra art arda günde 100'den fazla yeni günlük vaka kaydettikten sonra endişe arttı. Vakaların çoğu yurtdışından Delta varyantına bağlandı.

İsrail, salgınla mücadelede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olarak 9.3 milyonluk nüfusun yarısından fazlasının kısmen veya tamamen aşılandığı en hızlı aşı programını uyguladı.

Ancak Perşembe günü, görev süresinin kaldırılmasından 10 gün sonra, İsrail'in koronavirüs müdahale şefi Nachman Ash, vakalardaki artışı durdurmak için insanların bir kez daha içeride maske takmaları gerektiğini söyledi.

Kamu radyosuna konuşan Ash, "Birkaç günde bir ikiye katlandığını görüyoruz" dedi. "Endişe verici olan başka bir şey de enfeksiyonların yayılması. Enfeksiyonların çoğunun olduğu iki şehrimiz olsaydı, sayıların arttığı şehirler ve vakaların arttığı topluluklar olurdu.” Maske takma zorunluluğu, bu yılın başlarında karantina sırasında uygulanan diğer tüm önlemlerin kademeli olarak kaldırılmasından sonra kalan son kısıtlamaydı.

Ash, artan pozitif vaka sayısına rağmen, hastaneye yatışlarda veya ölümlerde henüz paralel bir artış görmediğini söyledi.

Ash, "Bunun bir zaman faktörü olduğu açık, yeterince zaman geçmedi," dedi. Ancak aşıların bizi hastaneye yatış ve zor vakalardaki artıştan koruyacağını umuyoruz” dedi.

Hastalığın yeniden dirilebileceği korkuları arasında, ülkedeki en yüksek vaka oranının kaydedildiği kuzeydeki Binyamina kasabası Çarşamba günü "kırmızı bölge" olarak belirlendi - aylardır bu şekilde listelenen ilk bölge. İsrail ayrıca ülkenin aşılı turistlere yeniden açılmasını bir ay erteledi.

Sağlık bakanlığı İsraillileri bu hafta sonu yapılması planlanan Onur Yürüyüşü etkinlikleri de dahil olmak üzere kalabalık açık alanlarda da maske takmaya çağırdı. Tel Aviv'de Cuma öğleden sonra yapılması planlanan Onur Yürüyüşünün on binlerce insanı çekmesi bekleniyor. Etkinlik, geçen yıl virüs nedeniyle askıya alındıktan sonra devam ediyor.

İsrail, dönemin Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aşıların etkilerine ilişkin sağlık verilerini paylaşmak karşılığında Pfizer'den milyonlarca doz almasıyla COVID-19 aşılarında öncü oldu.

2019'un sonlarında pandeminin patlak vermesinin ardından İsrail, Ocak ayında zirvede haftada yaklaşık 60.000 enfeksiyon kaydederek dünyanın en kötü etkilenen ülkelerinden biri haline geldi. Üç kez sokağa çıkma yasağı uyguladı ve aşılama programı uygulamaya konulduğunda nihayetinde vakalarda dramatik bir düşüş gördü. İsrail'de virüs nedeniyle 6.400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülke, bu ayın başlarında sıfır kaydettikten sonra art arda günde 100'den fazla yeni günlük vaka kaydettikten sonra endişe arttı. Vakaların çoğu yurtdışından Delta varyantına bağlandı.

İsrail, salgınla mücadelede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olarak 9.3 milyonluk nüfusun yarısından fazlasının kısmen veya tamamen aşılandığı en hızlı aşı programını uyguladı.

Ancak Perşembe günü, görev süresinin kaldırılmasından 10 gün sonra, İsrail'in koronavirüs müdahale şefi Nachman Ash, vakalardaki artışı durdurmak için insanların bir kez daha içeride maske takmaları gerektiğini söyledi.

Kamu radyosuna konuşan Ash, "Birkaç günde bir ikiye katlandığını görüyoruz" dedi. "Endişe verici olan başka bir şey de enfeksiyonların yayılması. Enfeksiyonların çoğunun olduğu iki şehrimiz olsaydı, sayıların arttığı şehirler ve vakaların arttığı topluluklar olurdu.” Maske takma zorunluluğu, bu yılın başlarında karantina sırasında uygulanan diğer tüm önlemlerin kademeli olarak kaldırılmasından sonra kalan son kısıtlamaydı.

Ash, artan pozitif vaka sayısına rağmen, hastaneye yatışlarda veya ölümlerde henüz paralel bir artış görmediğini söyledi.

Ash, "Bunun bir zaman faktörü olduğu açık, yeterince zaman geçmedi," dedi. Ancak aşıların bizi hastaneye yatış ve zor vakalardaki artıştan koruyacağını umuyoruz” dedi.

Hastalığın yeniden dirilebileceği korkuları arasında, ülkedeki en yüksek vaka oranının kaydedildiği kuzeydeki Binyamina kasabası Çarşamba günü "kırmızı bölge" olarak belirlendi - aylardır bu şekilde listelenen ilk bölge. İsrail ayrıca ülkenin aşılı turistlere yeniden açılmasını bir ay erteledi.

Sağlık bakanlığı İsraillileri bu hafta sonu yapılması planlanan Onur Yürüyüşü etkinlikleri de dahil olmak üzere kalabalık açık alanlarda da maske takmaya çağırdı. Tel Aviv'de Cuma öğleden sonra yapılması planlanan Onur Yürüyüşünün on binlerce insanı çekmesi bekleniyor. Etkinlik, geçen yıl virüs nedeniyle askıya alındıktan sonra devam ediyor.

İsrail, dönemin Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aşıların etkilerine ilişkin sağlık verilerini paylaşmak karşılığında Pfizer'den milyonlarca doz almasıyla COVID-19 aşılarında öncü oldu.

2019'un sonlarında pandeminin patlak vermesinin ardından İsrail, Ocak ayında zirvede haftada yaklaşık 60.000 enfeksiyon kaydederek dünyanın en kötü etkilenen ülkelerinden biri haline geldi. Üç kez sokağa çıkma yasağı uyguladı ve aşılama programı uygulamaya konulduğunda nihayetinde vakalarda dramatik bir düşüş gördü. İsrail'de virüs nedeniyle 6.400'den fazla kişi hayatını kaybetti.