Avustralya’nın Başkenti Sidney Karantinaya Girecek

Avustralya şehri, son derece bulaşıcı Delta varyantının bir salgınını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Yetkililer Cuma günü 17 yeni vaka bildirerek kümeyi 65 vakaya çıkardı.

Avustralya'nın en büyük şehrinde Aralık ayından bu yana ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ülke sürekli olarak çok düşük Covid bulaşma oranlarını korumuştu.

Evde kalma düzeni, doğudaki sahil banliyölerinin yanı sıra şehir merkezini ve şehir içi banliyöleri de etkileyecek. Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, "Bu durumun haftalarca sürdüğünü görmek istemiyoruz. Bu durumun bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.

Ancak tıp uzmanlarının şimdilik sadece hedefe yönelik bir karantinanın gerekli olduğuna inandığını ve daha geniş şehri kapanmaktan kurtardığını da sözlerine ekledi.

Cumartesi gününden itibaren, sakinlerin yanı sıra etkilenen bölgelerde çalışan insanlar, zorunlu nedenler dışında evde kalmak zorunda kalacaklar. 2 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Virüs noktalarındaki sakinlerin şehir dışına çıkmaları zaten yasaklanmıştı. Diğer Avustralya eyaletleri ve bölgeleri de Sidney'den gelenleri engelledi.

Sidney'in mevcut salgını, Aralık ayından bu yana Covid bulaşmasındaki en önemli yükselişini gösteriyor. Yılın büyük bir bölümünde, yerel halk günlük yaşamda neredeyse hiçbir kısıtlamadan etkilenmedi.

Enfeksiyon kümesi, ünlü sahil banliyösü Bondi'de sadece bir hafta önce ortaya çıktı, ancak o zamandan beri şehir merkezine ve batı kenarlarına yayıldı. Virüsün yayılmasının uluslararası gelenleri havaalanından taşıyan bir sürücüyle ilişkilendirildi.

Bayan Berejiklian, evde kalma emrinin işçiler için de geçerli olacağını vurguladı ve merkezi iş bölgesine gidip gelen ofis çalışanlarının virüsü dış banliyölere getirdiğini kaydetti.

Sidney'in merkezi finans bölgesinde yaklaşık yarım milyon insan çalışıyor ve şehir ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Aşılamanın Gecikmesine Yol Açabilir

Avustralya, virüsü ülke dışında tutmak için Mart 2020'den bu yana sıkı sınır kapatma ve karantina önlemleri aldı.

Bununla birlikte, Delta ve Alpha varyantları gibi virüsün çok bulaşıcı türleri, eyalet başkentlerinde büyük ölçüde otellerin tükendiği karantina sisteminin savunmasını giderek daha fazla ihlal etti.

Kasım ayından bu yana, karantina otellerinden sızıntılar nedeniyle Melbourne, Brisbane, Perth ve Adelaide dahil olmak üzere Avustralya'nın çeşitli eyalet başkentlerinde sekizden fazla kilitlenme meydana geldi.

Melbourne, bir Delta salgınına karşı koymak için iki haftalık bir kilitlenmeden yalnızca geçen hafta çıktı. Başbakan Scott Morrison, Cuma günü, eleştirmenlerin daha önce inşa edilmesi gerektiğini söylediği amaca yönelik karantina merkezleri planlarını taahhüt etti.