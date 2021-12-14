İsrail'de Düzenlenen Kainat Güzeli Yarışmasını Hindistanlı Harnaaz Sandhu Kazandı

Hindistan'dan Harnaaz Sandhu, siyaset ve pandemi tarafından etkilenen bir yarışmada 80 yarışmacının bulunduğu bir alanı geçerek 70. Kainat Güzeli oldu.

Daha önce hüküm süren Meksika'dan Kainat Güzeli Andrea Meza, 21 yaşındaki bir model olan halefi olarak Pazartesi günü erken saatlerde İsrail'in Kızıldeniz tatil beldesi Eilat'ta taç giydi.

Gece yarısı düzenlenen yarışma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki primetime programına uymak için Pazartesi günü sabah 05:00'te (0300 GMT) sona erdi.

Yarışmada geleneksel ulusal kostümler, mayolar ve yarışmacıların topluluk önünde konuşma becerilerini test etmek için bir dizi mülakat sorusu yer aldı. İlk 10'da ya altın, gümüş ya da bronzdan yapılmış karmaşık göz kamaştırıcı tam boy önlükler gösterildi.

Filipinler'den Beatrice Luigi Gomez, tek kollu asimetrik kesimli bir elbise giydi ve "kadınlığını kutladığını" söylediği yeni bir dövmeyi vurguladı. Sandhu'dan önce, iki Hintli Kainat Güzeli unvanını kazandı: 1994'te Bollywood aktrisleri Sushmita Sen ve 2000'de Lara Dutta.

Boykot çağrıları

Yarışma, son haftalarda başka nedenlerle de dikkat çekti ve birkaç yarışmacı Filistinlileri desteklemek için boykot baskısına karşı çıktı.

Filistin liderliğindeki tabandan bir boykot hareketi, yarışmacıları İsrail'in Filistinlilere yönelik muamelesini protesto etmek için etkinliği atlamaya çağırdı.

Filistin'in İsrail'e Akademik ve Kültürel Boykot Kampanyası şunları yazdı: "Tüm katılımcıları, İsrail'in apartheid rejiminde suç ortaklığından ve Filistinli insan haklarını ihlal etmekten kaçınmaya çağırıyoruz."

80 yarışmacı arasında, Müslüman çoğunluklu ülkeleri geçen yıl İsrail ile ilişkileri normalleştiren Bayan Fas Kawtar Benhalima ve Bayan Bahreyn Manar Nadeem Deyani de yer aldı.

Sonuç olarak, İsrail ile diplomatik ilişkisi olmayan ülkeler olan Endonezya ve Malezya, İsrail'in hak sicilini değil, küresel COVID-19 durumunu gerekçe göstererek temsilci göndermedi.

Filistin davasını da güçlü bir şekilde destekleyen Güney Afrika, "İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği vahşeti" gerekçe göstererek ülke temsilcisine katılımı nedeniyle desteğini geri çekti.

Geçen yıl İsrail ile ilişkileri normalleştiren ve Başbakan Naftali Bennett'in Pazar günü tarihi bir ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri de aday göndermedi.

Ancak BAE, ulusal kazananını seçerken bunun “zaman kısıtlamaları nedeniyle” olduğunu söyledi.

'Sömürgecilik, ırkçılık'

Yarışmaya katılanlar geçen ayın sonlarında İsrail'e indiler ve o zamandan beri yerleri gezdiler, bazen kültürel duyarsızlık nedeniyle eleştirilere maruz kaldılar. Bedevi şehri Rahat'ta bir durakta adaylar, üzüm yapraklarını sararken geleneksel Filistin işlemeli cüppeler giydiler - Gomez'in tweet'i "Bir Bedevinin hayatında bir gün" idi. Bedeviler, uzun süredir İsrail hükümetinin barınma ve eğitim alanlarındaki ayrımcılığından şikayet eden geleneksel olarak göçebe Filistinliler. Bir savunuculuk grubu olan Filistin Kamu Diplomasisi Enstitüsü'nden Ines Abdel Razek, "Sömürgecilik, ırkçılık, kültürel ödenek, ataerkillik, badanacılık, hepsi bir arada" diye tweet attı.