İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ilk BAE Ziyaretinde Veliaht Prens İle Görüştü

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili hükümdarı ile bir İsrail lideri arasındaki ilk halka açık toplantıda İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i ağırladı.

İsrailli yetkililer, Başbakan'ın Pazar günü geç saatlerde BAE'nin başkentine gelişinin ardından, Bennett'in Pazartesi günü Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed Al-Nahyan ile özel sarayında bir araya geldiğini söyledi.

Bennett'in bu hafta Körfez Arap federasyonuna yaptığı gezi, dünya güçleri ile bölgesel ezeli rakibi İran arasında nükleer programı üzerine yapılan nükleer görüşmelerin zeminine karşı geliyor. İsrail, İran'ın Viyana'da bir araya gelen ve nükleer programını hızlandırırken bir yandan da yaptırımların hafifletilmesini talep eden müzakerecilere karşı sert bir çizgi çizmesini endişeyle izledi.

Bennett'in ofisi, Abu Dabi'nin güçlü veliaht prensi ve Emirlik'in fiili hükümdarı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaklaşık dört saat görüştüğünü ve zamanın yarısından fazlasını bire bir görüşmelerde geçirdiğini söyledi.

İki ülke ortak bir açıklamada, ziyaretin "sıcak ilişkilerin ve muazzam bir ortaklığın gelişmesinde yeni bir kilometre taşı" olduğunu söyledi.

Ticaret, teknoloji, çevre ve turizmin yanı sıra ortak bir araştırma ve geliştirme fonu oluşturma dahil olmak üzere bir dizi işbirliği alanını görüştüklerini söyledi. Ülkeler, gelişen ticaret ilişkilerini şimdiden başlattılar.

Ancak açıklamada, iki kritik meseleden - İsrail'in Filistinlilerle çatışması ve İran nükleer programından - bahsedilmedi.

Ayrılmadan önce bir video açıklamasında Bennett, bölge hakkında "anlamlı, derinlemesine ve doğrudan görüşmeler" yaptığını söyledi.

"İsrail'e geri dönüyorum, bu ilişkinin Ortadoğu'da nasıl barış yapabileceğimize dair bir örnek oluşturabileceği konusunda çok iyimserim" dedi.

Ofisi ayrıca, veliaht prensin İsrail'i ziyaret etme davetini kabul ettiğini, ancak bir tarih hemen açıklanmadığını söyledi.

Bennett'in ziyareti, zengin Körfez devletinin, Bahreyn, Sudan ve Fas'ın da dahil olduğu Arap ülkeleriyle Abraham Anlaşmaları olarak bilinen bir dizi ABD aracılı anlaşma kapsamında İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmasından sadece bir yıl sonra gerçekleşti.

İsrail ile diplomasisi 2014'ten beri sekteye uğrayan Filistinliler, İsrail-Emirlik yakınlaşmasını kınıyor.

BAE'nin resmi WAM haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail başbakanı bölgede "diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkiler için yeni, derin ve sağlam bir yapı" kurmak için barış anlaşmasına övgüde bulundu.

“İki ülke arasındaki ilişkiler her alanda güçlendi ve bundan çok memnunum, ticaret, araştırma ve geliştirme, siber güvenlik, sağlık, eğitim, havacılık ve daha birçok alanda çok sayıda işbirliği anlaşması imzalandığı için, ilişkilerin devam etmesini ve pekiştirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.” WAM hakkında yapılan açıklamada, Şeyh Muhammed'in “Orta Doğu'da istikrar” umudunu dile getirdiği belirtildi.