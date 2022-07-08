İsrail, Suudilerden Mekke Hacılarının Tel Aviv'den Uçmasına İzin Vermelerini İstedi

İsrail bölgesel işbirliği bakanı, Suudi Arabistan'dan Müslüman hacıların Hac'ı gerçekleştirmeleri için Tel Aviv'den doğrudan uçuşları kabul etmesini istediğini ve önümüzdeki hafta ABD Başkanı Joe Biden'in ziyareti öncesinde Riyad'da olası yeni bir konaklamaya işaret ettiğini söyledi.

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Freij Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkeler arasında -çoğunlukla ticari çıkarlara ve İran'la ilgili ortak endişelere dayalı- "tezgah altı" olarak nitelendirdiği temasları daha açık hale getirmek için çalıştığını söyledi.

İsrail'in yüzde 18'lik Müslüman azınlığının bir üyesi olan Freij, “Dini yükümlülüğümü yerine getirmek için Ben-Gurion'dan [havaalanından] Cidde'ye ayrılabileceğim günü görmek istiyorum” dedi.

İsrail Ordu Radyosuna, bu tür tartışmaların nerede ve ne zaman gerçekleştiğini açıklamadan, “Bu konuyu Suudi Arabistan ile görüştüm ve gerçekten o günün geleceğini umuyorum” dedi.

Suudi Arabistan uzun zamandır İsrail'den gelen Müslüman hacıları kabul ediyor, ancak üçüncü ülkelerden seyahat etmeleri gerekiyor. Freij, bunun bir haftalık konaklama için yaklaşık 11.500 dolara mal olduğunu söyledi. Komşu Arap ülkelerinden gelen hacılar bunun yaklaşık yarısını ödüyor.

İsrailli yetkililer ayrıca İsrail havayollarının Suudi toprakları üzerinden Asya destinasyonlarına uçması için genişletilmiş izin istedi.

Suudi Arabistan İsrail'i tanımıyor ve Biden'ın ziyareti sırasında olası ikili gelişmelerden söz etmedi. İsrail de bu tür bağlantılar kurmaktan kaçındı.

Ancak Washington'da konuya aşina olan bir kişi, İsrail'in istediği yeni havacılık anlaşmalarının Biden'ın ziyareti sırasında açıklanabileceğini, ancak ayrıntıların hala üzerinde çalışılması gerektiğini ve zamanında tamamlanmayabileceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn 2020'de İsrail ile ilişki kurduğunda, Riyad bu Körfez ülkelerine giden İsrail uçakları için bir Suudi hava koridoru sağlayarak onayını verdi.

"Dubai, Abu Dabi veya Manama dışındaki noktalar için genel [Suudi] uçuş haklarını almak için görüşmeler yapıyoruz. İsrailli bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte, bu, örneğin Asya destinasyonlarına ulaşmak için önemli zaman kazandıracak” dedi.

Ayrı bir gelişmede, İsrailli bir günlük gazete, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın bir danışmanının, Biden'ın gelecek hafta krallığı ziyareti sırasında Suudi, Amerikalı ve İsrailli yetkililer arasında bir görüşme yapma olasılığının değerlendirildiğini söylediğini bildirdi.