İsrail Seçime Gidiyor

İsrailli milletvekilleri, Başbakan Naftali Bennett'in kırılgan hükümet koalisyonu üzerinde haftalarca süren baskının ardından, ülkenin üç yıl içinde beşinci seçiminin önünü açarak parlamentoyu feshetmek için oy kullanacak .

Bennett, eski Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 12 yıl önceki rekorunu 12 ay önce sona erdiren olası karşıtlar koalisyonundaki ortağı olan Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in yerini almak üzere kenara çekilecek.

Bennett'in ofisinden Pazartesi günü yapılan açıklamada, Bennett ve Lapid'in önümüzdeki günlerde parlamentoyu feshetme oylaması sunmaya karar verdikleri belirtildi. Lapid daha sonra yeni seçimler yapılabilene kadar geçici başbakan olarak görev yapacak.

Ulusal televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında hükümeti dağıtma planını açıklayan Bennett, zor koşullarda “doğru kararı” verdiğini söyledi.

“Birlikte İsrail'i çukurdan çıkardık. Bu yıl birçok şeyi başardık. Her şeyden önce, adalet ve güven değerlerini ön plana çıkardık," dedi Bennett, ana ortağı Lapid'in yanında dururken. “Bir 'biz', 'birlikte' kültürüne geçtik.”

Lapid ve Bennett, Haziran 2021'de iki yıllık siyasi çıkmazın ardından koalisyonu kurdu ve Netanyahu'nun iktidarda kalmasına son verdi.

Sağcı, liberal ve Arap partilerinin hükümeti başından beri kırılgandı.

Jilet gibi ince bir parlamento çoğunluğuyla ve Filistin devleti, İsrail'in Batı Şeria'yı işgali ve devlet ve din meseleleri gibi önemli politika meselelerinde bölünmüş olan sekiz fraksiyon ittifakı, bir avuç üye koalisyonu terk ettiğinde kırılmaya başladı.

Bennett'in Yamina partisinin bir üyesinin görevden ayrıldığını duyurduğu Nisan ayında İsrail'in 120 sandalyeli parlamentosunda çoğunluğunu kaybetti .

İşgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin İsrail yasalarına göre yaşamalarına izin veren bir önlemin yenilenmesi konusundaki son bölünmeler, bazı Filistinli milletvekillerinin bunu desteklemeyi reddetmesiyle yeni sürtüşmelere neden oldu.

İttifak, birkaç yıl içinde ilk ulusal bütçeyi geçmek ve herhangi bir karantina uygulamadan bir çift koronavirüs salgınında gezinmek de dahil olmak üzere bir dizi başarıya imza attı.

Ama sonunda çözülmedi, çünkü büyük ölçüde Bennett'in katı partisinin birkaç üyesi, onun koalisyonu ayakta tutmak için verdiği tavizlere ve onun algılanan ılımlılığına karşı hissettiklerine itiraz etti.

Fesih, ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki ay yapacağı ziyareti gölgede bırakmakla tehdit etti. İsrail medyası, Biden'ın büyükelçisi Tom Nides'in ziyaretin planlandığı gibi gerçekleşeceğini söylediğini aktardı.

Yeni oylama, şu anda muhalefet lideri olan Netanyahu'nun iktidara dönüşü için zemin hazırlayabilir.

Kamuoyu yoklamaları, Netanyahu'nun katı Likud'unun bir kez daha en büyük tek parti olarak ortaya çıkacağını tahmin ediyor. Ancak, yeni bir hükümet kurmak için milletvekillerinin çoğunluğunun gerekli desteğini toplayıp toplayamayacağı belirsizliğini koruyor.

"Sanırım rüzgarlar değişti. Hissediyorum," dedi Netanyahu.