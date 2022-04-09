Pakistan Siyasi Krizi: Konuşmacı Oylamadan Önce İstifa Etti

Yüksek Mahkeme'nin emriyle Başbakan İmran Han'ı devirmek için yapılan güvensizlik oylamasına başkanlık edecek olan Meclis Başkanı Asad Qaiser istifa etti.

Meydan okuyan bir Han , ülkenin egemenliğini korumak için bir mücadele içinde olduğunu ve destekçilerini kendisini görevden almaya kararlı muhaliflere meydan okumak için sokaklara çağırdığını söyledi.

, ülkenin egemenliğini korumak için bir mücadele içinde olduğunu ve destekçilerini kendisini görevden almaya kararlı muhaliflere meydan okumak için sokaklara çağırdığını söyledi. Han, geçtiğimiz Pazar günü güvensizlik oylamasını engellemek ve parlamentoyu feshetmek için anayasaya aykırı davrandı, Yüksek Mahkeme Perşembe günü parlamentonun yeniden toplanmasını emretti.

yeniden toplanmasını emretti. Muhalefet, birkaç iktidar partisi üyesi ve küçük ama kilit bir koalisyon ortağının ayrılmasının ardından Han'ı görevden almak için gereken 342 sandalyeli Ulusal Meclis'te 172 oya sahip olduğunu söyledi.

Güvensizlik önergesinin oylanması başladı

Şu anda Ulusal Meclis'in başkanlık görevlisi olan PML-N'den Sardar Ayaz Sadiq, Han müttefiki ve meclis başkanı Asad Qaiser'in istifa etmesinden dakikalar sonra, güvensizlik oylaması işlemlerinin başlatılmasını emretti.

Meclis Başkanı istifa etti

Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser, parlamentoda yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Qaiser, "Yüksek Mahkeme ile paylaşacağım mektubu göz önünde bulundurarak, artık Sözcülük ofisinde kalamayacağıma karar verdim" dedi.

PML-N'den Ayaz Sadık'tan gelip yasal prosedürü tamamlamasını isteyeceğim (güvensizlik önergesi oylamasını yapın) dedi.

Ordu liderliğindeki değişim raporları yanlış:

Federal Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry, yerel basında ordu liderliğinde herhangi bir değişiklik yapıldığına dair haberleri yalanladı.

Avukatların organı mahkemeden hakaret davası açmasını istedi

Yüksek Mahkeme Barolar Birliği (SCBA), hükümetin güvensizlik oylaması yapmaması üzerine Yüksek Mahkeme'ye dilekçe sundu.

SCBA Başkanı Ahsan Bhoon, Geo TV'ye verdiği demeçte, mahkeme kararının uygulanmadığını ve "anayasa dışı önlemlerin hükümet tarafından kabul edildiğini" söyledi.

Ordu komutanı, oylama konusundaki çıkmazın ortasında Başbakan ile görüştü:

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Qamar Javed Bajwa, güvensizlik oylaması konusundaki çıkmazın ortasında Başbakan Khan ile görüştü, duruma aşina iki kaynak Reuters haber ajansına verdiği demeçte.

Oturumun başlamasından bu yana yaklaşık 12 saat geçmesine rağmen oylama henüz gerçekleşmedi.

Khan istifa etmiyor, bu akşam oy kullanmıyor:

El Cezire'nin muhabiri Usame Bin Cavad, İslamabad'dan bir hükümet kaynağına göre bu gece oylama yapılmayacağını bildirdi.

Dahası, Javaid Twitter'da kaynağın, Han'ın ABD'yi rejim değişikliğiyle suçlamak için kullandığı diplomatik telgrafın Pakistan baş yargıcına, ulusal meclis başkanına, ordu başkanına ve senato başkanına gösterileceğini söyledi.