'İsrail Ordusu 1967 Savaşında 20 Mısır Askerini Diri Diri Yaktı'

Cuma günü güvenlik konularında uzman İsrailli gazeteci, 1967 savaşı sırasında İsrail ordusu tarafından en az 20 Mısır askerinin diri diri yakıldığını açıkladı.

Gazeteci Yossi Melman bir dizi tweette şunları yazdı: "55 yıl süren ağır sansürden sonra, en az 20 Mısır askerinin IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) tarafından canlı canlı yakıldığını ve Latrun'da işaretlenmemiş ve savaş yasalarına aykırı olarak tanımlanmadan toplu bir mezara gömüldüğünü ortaya koyabilirim. Altı Gün Savaşı sırasında oldu.”

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un internet sitesinde Melman'ın anlattığı benzer detaylar yayınlandı.

Melman, savaşın başlamasından birkaç gün önce Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır'ın, o dönemde Batı Şeria'nın kontrolünde olan Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal ile ortak bir savunma anlaşması imzaladığını vurguladı.

"Mısır, Batı Şeria'da hiçbir insanın ülkesi olmayan Latrun yakınlarındaki 2 komando taburunu görevlendirdi. Onların misyonu İsrail içinde baskın ve Lod ve yakınlardaki bir askeri havaalanı ele oldu,” Melman " dedi.

Latrun, Kudüs ile Yafa arasındaki yolda, Kudüs'ün yaklaşık 25 kilometre (yaklaşık 16 mil) batısında yer almaktadır. 1948 Savaşından sonra, İsrail ile Ürdün arasında, onu insan olmayan bir toprak haline getirmek için bir anlaşmaya varıldı.

1967 Savaşında İsrail, bugün Batı Kudüs'ün bir banliyösü olan Latrun'u işgal etti ve ilhak etti.

"IDF birlikleri ve Kibbutz Nahshon üyeleriyle yangın değişimleri gerçekleşti. Bazı Mısır birlikleri kaçtı, bazıları esir alındı ve bazıları cesurca savaştı. Belli bir noktada, IDF havan mermileri ateşledi ve kurak yaz aylarında binlerce ekilmemiş yabani çalı dunamı ateşe verildi ”dedi.

Hızla yayılan orman yangınında en az 20 Mısır askeri öldü ve kaçma şansları olmadı, Melman, solcu bir Kibbutz - tarım topluluğu olan Nahshon'un askeri komutanı olan Zeen Bloch'un (şimdi 90 yaşında) kendisine söylediğini aktardı.

"Ertesi gün bir buldozerle donatılmış IDF askerleri olay yerine geldi, bir çukur kazdı, Mısır cesetlerini itti ve toprakla kapladı. Bloch ve bazı Nahşon üyeleri, askerlerin kişisel eşyalarını yağmalayıp toplu mezarı işaretsiz bırakmalarını dehşetle izledi. ”dedi.

Melman şunları kaydetti: "Sessizlik perdesi herkese uyuyordu. Bilen birkaç kişi bunun hakkında konuşmak istemedi. Utanıyorduk. Ama hepsinden önemlisi, savaşın sıcağında Idf'nin kararıydı.”

İsrail ordusu Melman'ın ifadesi hakkında derhal yorum yapmadı.

1967 Savaşında IDF Arap ordularını yendi ve Doğu Kudüs (Ürdün'ün kontrolü altındaydı), Gazze Şeridi (Mısır'ın kontrolü altındaydı), Sina Yarımadası ve Suriye Golan Tepeleri de dahil olmak üzere Batı Şeria'yı işgal etti.