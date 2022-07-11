İsrail, Mısırlı Askerlerin 1967'deki Toplu Mezarını Araştıracağını Açıkladı

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ofisinin İsrail'in merkezinde 1967 Ortadoğu savaşı sırasında öldürülen Mısırlı komandoların cesetlerinin bulunduğu toplu mezar raporlarını araştıracağını söyledi.

Lapid'in ofisi Pazar günü yaptığı açıklamada, iki İsrail gazetesinin Kudüs ve Tel Aviv arasında İsrail ordusunun Mısırlılarla savaştığı bir bölge olan Latrun yakınlarında isimsiz bir mezar olduğunu öne süren tanık ifadelerini yayınlamasının ardından Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el-Sisi'nin bir telefon görüşmesinde konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Açıklamaya göre Lapid, askeri sekreterine "konuyu derinlemesine incelemesi ve Mısırlı yetkilileri güncellemesi" talimatını verdi.

Pazar günü erken saatlerde Mısır dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Mısır büyükelçiliğinin İsrail makamlarıyla “medyada dolaşanları netleştirmek, bu bilgilerin güvenilirliğini doğrulamak için soruşturma çağrısı yapmak, ve Mısır makamlarını ilgili ayrıntılar hakkında acilen bilgilendirin”.

Yedioth Ahronoth ve Haaretz gazeteleri, savaşta öldürülen düzinelerce Mısırlı askerin buraya nasıl gömülebileceğini anlatan arşiv materyalleri ve bölge sakinleriyle röportajlar yayınladı.

Raporlara göre, savaş sırasında öldürülen yaklaşık 80 Mısırlı asker, şu anda popüler bir İsrail turizm parkının altına gömüldü.

Askerlerin 5 Haziran 1967'de, şu anda yasadışı olarak işgal edilen Batı Şeria'daki bir yerleşim yeri olan Kibbutz Nahshon'da İsrail askerleri ile bir grup Mısırlı asker arasında çıkan çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Raporda, askerlerin öldürülmesinin ardından İsrail makamlarının 20 metrelik bir mezar kazdığı ve Mısırlı askerlerin cesetlerini birlikte gömdüğü belirtildi.

Kibbutz sakinleri 1990'larda mesele hakkında konuşmaya çalıştı ancak İsrail ordusu tarafından susturuldu.

Araplar tarafından gerileme veya yenilgi anlamına gelen Naksa olarak bilinen 1967 savaşı, İsrail'in Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Suriye Golan Tepeleri ve Mısır Sina Yarımadası'nın kalan Filistin topraklarını ele geçirdiğini gördü.

Naksa, Filistinlilerin etnik temizliğini gerektiren bir süreçte İsrail devletinin kuruluşunu gören 1948 savaşının devamıydı.

1948 savaşı, İsrail kuvvetlerinin tarihi Filistin'in yaklaşık yüzde 78'ini kontrol etmesiyle sona erdi. Geriye kalan yüzde 22 ise Mısır ve Ürdün yönetimine girdi. 1967'de İsrail, Mısır ve Suriye'den ek toprakların yanı sıra tarihi Filistin'in tamamını emdi.

Ocak ayında Haaretz, 1948'de Tantura köyünde İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilere ait toplu bir mezarın İsrail'in popüler bir plajının otoparkının altında bulunduğunu bildirdi.

1973'te başka bir savaşa girdikten sonra, İsrail ve Mısır 1979'da bir barış anlaşması imzaladılar. Bu, bir Arap ülkesiyle imzaladığı ilk barış anlaşmasıydı ve İsrail bunu güvenliğinin temel taşı olarak görüyor.