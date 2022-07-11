Tayland'da Artık Kenevir Bitkisi Legal

21 yaşındaki Mada, Tayland'ın doğusundaki bir ot dispanserinde çalışıyor, erkek arkadaşı evde kenevir bitkisi yetiştiriyor ve birkaç arkadaşı pop-up tezgahlarda ve barlarda bong, boru ve tomurcuk satıyor.

Tayland, bitki geçen ay fiilen suç olmaktan çıkarıldığından beri esrara talep çılgınca arttı.

Esrar ve türevlerine dayalı ürünler için, sriracha acı sosunda kullanılan kenevir yapraklarından ve kenevire tadı ve kokusunu veren bileşiklerle aşılanmış sakızlı ayılardan, kenevir çaylarına ve önceden haddelenmiş eklemlere kadar yeni tedarik zincirleri hızla filizleniyor.

Mada, Al Jazeera'ya Pattaya'da aceleyle toplanmış bir dispanserde bir tezgahın arkasında hafif kasvetli bir şekilde otururken, “Benim yaş grubum 'Gen Z' gerçekten alkol içmiyor ama ot içiyoruz” dedi.

Tayland'ın 9 Haziran'da keneviri yasaklı uyuşturucu listesinden çıkarması, yalnızca kenevir ürünleri yetiştiricilerinin ve tüketicilerinin bitkiye tıbbi veya mutfak amaçlı olarak erişmesini kolaylaştırmayı amaçlıyordu. Uyuşturucuyu eğlence amaçlı içmek yasalara aykırıdır.

Bununla birlikte, eğlence amaçlı kullanım Güneydoğu Asya ülkesinde de yükselişe geçti ve polisin mevcut uyuşturucu yasaları uyarınca engelleyemediği kenevir tomurcukları, kurabiyeler ve içeceklerde yeni bir iş başlattı.

Özellikle birçok genç için, kenevir ürünleri, COVID-19 salgını nedeniyle normalde krallığın işlerinin yaklaşık beşte birini sağlayan turizmin çöküşünün ardından çok ihtiyaç duyulan gelir akışlarını sağladı.

Mada, "Yasa değiştiğinden beri, Instagram hikayelerinde benim yaş grubumdan kaçının artık geçimini sağlamak için yeni bir şansa sahip olduğunu görüyorsunuz" dedi.

"Bana bak, bu dispanserde tam zamanlı bir işim var."

Sosyal medyada #saikiew veya "yeşil yaşam tarzı" hashtag'i, kenevir ürünlerini tanıtmanın ve bitkinin yetiştirilmesiyle ilgili ipuçlarını paylaşmanın popüler bir yolu haline geldi.

Şimdiye kadar, on binlerce küçük ölçekli çiftçi yasal olarak kenevir yetiştirmek için kayıt yaptırırken, çok daha fazlasının kayıt dışı ev çiftliklerinde şansını denediğine inanılıyor.

Ancak Tayland'a Asya'daki en açık kenevir rejimini veren görece herkes için serbest durum kısa ömürlü olabilir.

Önümüzdeki haftalarda parlamentoya sunulacak bir esrar yasasıyla, politikacılar eğlence amaçlı kullanımı kısıtlama - hatta yasaklama - ve esrarın çocuklara ulaşmamasını sağlama baskısı altında.

Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul geçen hafta yasanın gevşetilmesinin tıbbi amaçlar için tasarlandığını açıkladı.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Bütün bitki artık (a) narkotik değil" dedi ve "yüzde 0,2'nin altında THC" içeren "sadece özütün - çiçekler, ağaçlar veya kökler değil" kullanılabileceğini de sözlerine ekledi. ilacın yüksek olmasını sağlar.

Diğerleri, yutturmaca sona erdiğinde, küçük işletmelerin esrarla doygun bir pazarla baş başa kalacağından ve daha iyi kar marjları ile premium türleri büyütmek için yüksek maliyetleri omuzlamak zorunda kalacağından korkuyor.

Son üç yıldır mahsul başına yaklaşık 100 bitki yetiştiren Piyatida Jantra, Al Jazeera'ya “İyi ot yetiştirmek o kadar kolay değil” dedi.

"Sadece Tay türlerini yetiştirmek istiyorsanız, onları arka bahçenize ekebilirsiniz ve büyüyeceklerdir... ama başka türler yetiştirmek istiyorsanız nasıl yapılacağını bilmelisiniz, aksi halde paranızı yatırmak çok riskli."