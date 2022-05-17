İsrail, Kamuoyu Rusya'yı Suçlarken Dikkatli Bir Yol İzliyor

Kudüs'ün merkezindeki bir kafede, orta yaşlı bir çift, Belarus'tan Leonid ve Dağıstan'dan Olga, Ukrayna'daki savaşı kahve ve burekas üzerine tartıştılar.

"Yahudiler olarak, bunu sık sık merak ettik: Almanya'da bütün bir ulusun propaganda tarafından zombileştirilmesinin nasıl mümkün olduğunu" söyledi çevrimiçi girişimci Leonid, Rusya'ya atıfta bulunarak.

"Görünüşe göre, şimdi bile, internet çağında tamamen mümkün. Sanki alternatif bir gerçeklik olan Matrix'te yaşıyorlar."

İsrailli genç bir öğrenci, Rusça pratik yapmaya hevesli bir şekilde konuşmayı yarıda kesti. Kısa süre sonra konuşma savaşa doğru sürüklendi ve öğrenci, rahatsız etmemek için huzursuzca çalışarak, dengeli bir görüş olduğunu düşündüğü şeyi sundu.

"Rusya'nın başlattığı şey elbette korkunç, ancak Ukraynalılar da Rus dilini yasaklamaya çalıştıklarında yanıldılar" dedi ve Ukraynalı milletvekilleri arasında yumruk yumruk kavgalarına yol açan tartışmalı bir konuyu gündeme getirdi.

"Ne saçmalık!" Olga bulanıklaştı. "Geçen yaz Kiev'deydim ve oradaki herkes sadece Rusça konuşuyordu!"

Olga ve Leonid, 1990'larda Aliyah'ı (İsrail'e göç etti) yapan İsrail vatandaşlarıdır.

İsrail'in Geri Dönüş Yasası uyarınca, dünyada en az bir Yahudi büyükanne ve büyükbabası olan herkes vatandaşlık için uygundur.

Komünizmin çöküşünden sonra, eski Sovyetler Birliği'nden bir milyondan fazla Yahudi göç etti ve tüm ülkenin demografisini değiştirdi.

Kuzey Afrika veya Orta Doğu'dan daha önce gelenlerin aksine, Sovyet Yahudileri daha az dindar olma eğilimindeydi ve siyasi olarak daha sağa yaslanıyorlardı.

Şimdi İsrail nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturuyorlar ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ortaya çıkışını korkuyla izlemek için çok zaman harcıyorlar.

"Bu çatışma benim için çok kişisel," diyor yıllardır İsrail vatandaşlığına sahip olan ve şu anda işsiz olan Hayfa'daki 32 yaşındaki Alexey.

Annesi Kiev'den, babası ise hayatının çoğunu geçirdiği Moskova'dan.

"Sanki kendi ailemde bir çatlak varmış gibi, ailemin ikisi de işgale karşı. Çok zor ve bunu unutmak ve kötü bir rüya olarak düşünmek istiyorum "dedi El Cezire'ye.

"24 Şubat sabahını asla unutmayacağım, çünkü son dakikaya kadar [Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin'in bu savaşı başlatmamak ve bu sorunları başka bir şekilde çözmemek için yeterli sağduyuya sahip olacağını düşündüm. Rusya'nın Nazilerle karşılaştırılması şaşırtıcı değil ve onların [Rus liderliğinin] belki Nürnberg'de değil, Lahey'de yaptıklarının hesabını vermeleri gerekiyor.

"Er ya da geç Rusya bu savaşı kaybedecek ve suçlular cezalandırılacak."

Putin sık sık Nazi karşılaştırması yaptı, ancak onunki Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy liderliğindeki Ukrayna hükümetini hedef alıyor.

Putin'in "özel askeri operasyonunun" resmi olduğu şekliyle belirtilen bir amacı, Ukrayna'nın "Nazilerden arındırılması"dır.

Ona göre, Ukrayna hükümeti, Donbas'ın Rusça konuşan halkına yönelik bir soykırım planlayan veya uygulayan II. Dünya Savaşı'nın Nazi işbirlikçilerinin ayak izlerini takip eden aşırı sağcı aşırı milliyetçiler tarafından istila ediliyor.

Son zamanlarda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu iddia etti ve İsrail'de kargaşaya neden oldu. Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i şahsen arayarak özür diledi.

Alexey, "Evet, Ukrayna'da bazı Naziler olabilir ama onlar her yerde, her ülkede ve bence Rusya'da onlardan daha azı yok" dedi. "Bence yaşananların bir soykırım olduğu açık. Bunu tarif edecek başka bir kelimem yok," diye devam etti ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına atıfta bulundu.

Herkes bu ifadeyi kullanmadı ve Zelenskiy, Mart ayında Rus işgali sırasında işlenen savaş suçlarını Holokost'la karşılaştırarak İsrailli liderleri kızdırdı.

Ancak genel olarak, İsraillilerin çoğu Putin'in "Nazilerden arındırma" mantığına sempati duymuyor.

İsrail'in ana Holokost müzesi Yad Vashem, Rus işgalini kınadı.

Mart ayı sonlarında yayınlanan ve eski Sovyet göçmenlerine ve İsrail'in Filistinli vatandaşları da dahil olmak üzere İsrail doğumlu vatandaşlara sorulan bir ankete göre, üçte ikisinden fazlası Rus hükümetini savaşı başlatmakla suçladı.

Bu arada, askeri deneyime ve İsrail ordusundaki hizmetlerinden eğitim alan İsrailliler, Ukrayna tarafında savaşmak için gönüllü oldular.

Diplomatik düzeyde, İsrail'in sağcı milliyetçi başbakanı Naftali Bennett, kendisini bir barış yapıcı olarak konumlandırdı ve Putin-Zelenskiy'nin bir görüşmesine aracılık etmeye çalışan dünya liderleri arasında yer alıyor.

Ancak Bennett, Putin'e yeterince sert davranmadığı ve Demir Kubbe savunma sistemini Ukrayna'ya satmayı reddettiği için eleştirildi.

İsrail, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan kaçındı ve Kremlin'in savaşını kınamasına rağmen, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'yı kınamadı.

İsrail ayrıca Ukrayna'ya insani yardım gönderdi ve on binlerce mülteciyi memnuniyetle karşıladı, ancak Yahudi olmayan mültecilerin ne kadar süre kalmasına izin verileceği konusunda bir tartışma var.

İsrail vatandaşları savaş bölgesinden tahliye edilirken, Kiev'de okuyan Filistinli öğrenciler pasaportları olmadığı için mahsur kaldılar.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Yonatan Freeman'a göre, İsrail kendisini geniş eski Sovyet nüfusu ve Ortadoğu'da devam eden çatışmaların ortasında hassas bir konumda buluyor.

El Cezire'ye verdiği demeçte, "Mevcut krizle birlikte, İsrail'in Rusya ve Ukrayna arasında bir taraf tutması gerekip gerekmediği konusunda iki ana kamp oldu" dedi. "Büyük bir kamp, Moskova ile ilişkilerin ağırlığı nedeniyle tarafsızlığı korumamız gerektiğini açıkladı. İsrail, Kudüs ile Moskova arasındaki daha büyük bir mesafenin, Moskova'nın İsrail'in içeride ve dışarıda güvenlik kaygılarına daha kayıtsız kalmasına neden olabileceğinden endişe duyuyor.