Teslim Olduktan Sonra Yüzlerce Ukraynalı Savaşçının Kaderi Belirsiz

Mariupol'un Azovstal çelik fabrikasının Ukraynalı savunucularının kaderi, yüzlerce kişinin teslim olması ve Rusya kontrolündeki bölgeye taşınmasının ardından Salı günü belirsizliğini korudu.

Rusya Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin tesisi savunma görevinin sona erdiğini ve birkaç savaşçının Rus topraklarına taşındığını söylemesinden saatler sonra, 265 Ukraynalı savaşçının çelik fabrikasındaki kuşatılmış son bir kaleden teslim olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı, teslim olanlardan 51'inin ağır yaralandığını ve Rusya destekli ayrılıkçı Donetsk bölgesindeki Novoazovsk'taki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kaderleri belirsizliğini koruyordu.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar "eve dönüşleri için bir değişim prosedürü uygulanacağını" söylerken, Zelenskiy, "çocukları eve getirme işi ... incelik ve zamana ihtiyacı var."

Rusya parlamentosu başkanı, Ukrayna'nın Azak alayının yakalanan üyeleri için Rus savaş esirlerinin değişimini yasaklamayı düşüneceğini söyledi.

Devlet Duması'nın sözcüsü Vyacheslav Volodin, üyelerinin esir değişimlerine dahil edilmemesi gereken "Nazi suçluları" olduğunu söyledi.

"Onlar savaş suçluları ve onları adalete teslim etmek için her şeyi yapmalıyız" dedi.

Duma web sitesi, savunma ve güvenlik komitelerinden bu yönde bir talimat hazırlamalarını istediğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna ile durdurulan barış görüşmelerindeki müzakerecilerinden biri olan milletvekili Leonid Slutsky, tahliye edilen savaşçıları "insan biçimindeki hayvanlar" olarak nitelendirdi ve ölüm cezası almaları gerektiğini söyledi.

"Onlar, işledikleri ve mahkumlarımıza karşı sürekli olarak işlenen insanlığa karşı korkunç suçlardan sonra yaşamayı hak etmiyorlar" dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise sadece Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teslim olan savaşçılara "uluslararası standartlara uygun olarak" muamele edileceğini garanti ettiğini söyledi.

Kuşatma sona eriyor

Teslimiyet, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının en yıkıcı kuşatmasının sona ermesiyle geldi ve Rusya ile Rusya'nın ilhak ettiği Kırım arasındaki kilit bir liman kenti olan Mariupol'un çoğunu harabeye çeviren haftalarca süren şiddetli şehir savaşını kapattı.

Rusya şehrin kontrolünü ele geçirdiğinde, Ukraynalı siviller ve çoğu Azak alayından yüzlerce Ukraynalı savaşçı, Josef Stalin döneminde kurulan ve nükleer bir saldırıya dayanacak şekilde bir sığınak ve tünel labirenti ile tasarlanmış geniş bir Sovyet dönemi tesisi olan Azovstal fabrikalarına sığındı.

Santraldeki sivillerin çoğu, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Rusya ve Ukrayna ile bir anlaşmaya aracılık etmesinin ardından son haftalarda kurtarılmıştı.

Moskova, Azak Alayı'nı, iddia edilen radikal Rus karşıtı milliyetçiliğin ve Ukrayna'nın Rusça konuşanlarını koruması gerektiğini söylediği iddia edilen "Nazizm" in ana faillerinden biri olarak tasvir etti.