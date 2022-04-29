İsrail Güçleri Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi, 40'tan Fazla Filistinli Yaralandı

Filistin Kızılayı, İsrail polis güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki El Aksa Camii yerleşkesine düzenlediği baskında en az 42 Filistinlinin yaralandığını ve parlama noktasında haftalarca süren şiddet olaylarının ardından yaptığı açıklamada bulundu.

Huzursuzluk, Müslümanların kutsal Ramazan ayının son Cuma günü geldi. Kızılay, yaralananların çoğunun "üst vücut yaralanmaları" yaşadığını belirterek, 22 kişinin hastaneye kaldırıldığını da sözlerine ekledi.

İsrail polisi, "isyancıların" taş ve havai fişek fırlattıktan sonra güçlerin yerleşkeye girdiğini ve buna Aksa'nın altındaki kutsal Yahudi bölgesi olan Batı Duvarı'na doğru indiğini söyledi.

Görgü tanıkları, polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi attığını söyledi.

Polis, ikisi taş atmaktan ve biri "çeteyi kışkırtmaktan" olmak üzere üç kişinin tutuklandığını söyledi.

Polis, "Son bir saattir, site sessizdi ve [Müslüman] ibadet edenler [bileşiğe] güvenli bir şekilde giriyor" dedi.

Ancak Kudüs'ün İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün bir parçası olan eski, surlarla çevrili şehrinin kalbindeki bölgede gerginlikler yüksek kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca, İslam'ın en kutsal üçüncü bölgesi olan El Aksa yerleşkesindeki İsrail saldırılarında yaklaşık 300 Filistinli yaralandı.

Müslüman liderler, El Aksa Camii yerleşkesine giren İsrailli yerleşimcilerin sayısındaki son artışa öfkelendi.

Uzun süredir devam eden gelenek, yerleşkede sadece Müslümanların dua etmesine izin verildiği yönündeydi, ancak Kudüs İslami Vakf'a göre, yaklaşık 3.700 İsrailli yerleşimci, Yahudi Fısıh Bayramı'nı kutlamak için geçen hafta boyunca El Aksa Camii kompleksine girdi.

Çoğu Ortodoks Yahudi, dini olarak kabul edilemez olduğuna inanarak yerleşkenin içinde dua etmiyor ve Kudüs'ün Hahambaşısı da orada dua etmeyi yasaklıyor. Bununla birlikte, giderek artan sayıda İsrailli dini milliyetçi, orada bir Yahudi tapınağının inşasını isteyen unsurlarla birlikte bölgede Yahudi duasını teşvik etti.

Hareketin artan varlığı, birçok Filistinlinin İsrail'in yerleşkeyi bölmeye ve Yahudilerin ibadet edebileceği bir alan yaratmaya çalıştığından korkmasına neden oldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, gerginliği azaltmak için bariz bir girişimde, hükümetin yerleşkedeki statükoya bağlı olduğunu vurguladı ve onu bölmek için bir planın olmadığını söyledi.

Bununla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Filistinliler için ulusal bir sembol olan El Aksa yerleşkesini ziyaret etme konusunda hala sert kısıtlamalarla karşı karşıyadır; seyahat, yılın çoğu için neredeyse tamamen kısıtlanmış ve Ramazan ayında yalnızca belirli yaş grupları için izin verilmiştir. Aslında bu, Doğu Kudüs'ten sadece kilometrelerce uzakta yaşayan birçok Filistinlinin asla ziyaret edemediği anlamına geliyor.

İsrail, önlemlerin güvenlik nedeniyle gerekli olduğunu söylüyor.