Moskova, Kiev'e Daha Fazla Saldırı Konusunda Uyardı

Moskova Savunma Bakanlığı, Rusya topraklarındaki saldırılara yanıt olarak Kiev'e yönelik saldırıları yoğunlaştıracağı uyarısında bulundu; Bir gecede, Ukrayna'nın başkenti güçlü patlamalarla sarsıldı.

Rusya, Karadeniz savaş gemisi Moskva'nın bir patlama ve yangından sonra battığını açıkladı, devlet medyası, mürettebatın tahliyesinin ardından bildirdi.

CIA başkanı, Rusya'nın çaresizlikten nükleer silah kullanımına başvurabileceğinden endişe duyuyor.

Bükreş belediye başkanı, öldürülen vatandaşların cesetlerinin çoğunda, önceden planlanmış cinayete işaret eden kurşun delikleri olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya destek gösterisi için Kiev'e üst düzey bir yetkilinin gönderilip gönderilmeyeceği konusunda yakında bir karar verileceğini söyledi.

Dokuz insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Mariupol ve Berdyansk da dahil olmak üzere doğudaki şehirlerden sivilleri tahliye etmek için dokuz insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

"Luhansk bölgesinden tahliyeler, işgal güçlerinin bombardımanının sona ermesi koşuluyla faaliyet gösterecek" diye ekledi Telegram kanalında.

Rusya ruble kullanımını genişletmeye hazırlanıyor

Kremlin, Rusya'nın enerji ihracatı için ruble kullanımını genişletmek istediğini söyledi ve detaylar hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu da sözlerine ekledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bir konferans görüşmesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Başkan, ulusal para birimlerinin kullanımını genişletmek için metodik ve adım adım bir yaklaşım belirledi" dedi.

Onun yorumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın başta Avrupa olmak üzere gaz arzı için yapılan ödemelerde rubleye geçme arzusunun ortasında, ihracat anlaşmalarında ulusal para birimlerinin rolünün artması gerektiğini söylemesinden bir gün sonra geldi.

Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde 'sonuçları' konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmanın "sonuçlarını anlamaları" gerektiği uyarısında bulundu.

"Seçim İsveç ve Finlandiya makamlarına kalmış. Ancak böyle bir adımın ikili ilişkilerimiz ve bir bütün olarak Avrupa güvenliğinin mimarisi için sonuçlarını anlamalılar, "dedi Rusya dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova bir açıklamada.

1.500'den fazla patlayıcı cihaz etkisiz hale getirildi:

Ukrayna'nın acil servisi (SES) Telegram'da yaptığı açıklamada, iki hava bombası da dahil olmak üzere yaklaşık 1.564 patlayıcı cihazın son 24 saat içinde piroteknik birimler tarafından bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Çalışmaların çoğunun Kharkiv, Mykolayiv ve Kiev bölgelerinde yapıldığını da sözlerine ekledi.