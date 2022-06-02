İsrail Güçleri İşgal Altındaki Batı Şeria'da İki Filistinliyi Öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ayrı olaylarda iki Filistinli öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 29 yaşındaki Ayman Mahmud Mheisen, Perşembe sabahı, güneydeki Beytüllahim kentindeki Dheisheh mülteci kampına şafak öncesi İsrail askeri baskını sırasında öldürüldü.

Mheisen, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 saatten kısa bir süre içinde vurularak öldürülen üçüncü Filistinli oldu. Filistinli mahkum hakları grupları, üç çocuk babası ve İsrail hapishanelerinde üç yıl geçiren eski bir mahkum olduğunu söyledi.

Bakanlık, İsrail güçlerinin Çarşamba günü geç saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinin dışında, Yabad köyüne yapılan baskın sırasında 24 yaşındaki Bilal Awad Kabaha'yı öldürdüğünü söyledi.

Qabaha, Cenin'deki bir hastaneye nakledildiğinde kritik bir durumdaydı ve burada öldü.

Ordu, 29 Mart'ta Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak kasabasında silahlı saldırı düzenleyen Diaa Hamarsheh'in evini yıkmak için akşam Yabad'a baskın düzenlemiş ve beş kişiyi öldürmüştü. Hamarsheh, olay yerinde İsrail polisi ile girdiği çatışmada öldürüldü.

Ordu, yıkımdan sonra Hamarsheh'in 59 yaşındaki babası Ahmad'ı da tutukladı.

İsrail, Filistinli saldırganların evlerini, hak grupları tarafından uzun zamandır ailelerine ve kasabalarına yönelik toplu cezalandırma olarak eleştirilen bir politikanın parçası olarak tahrip ediyor.

Baskın başladıktan kısa bir süre sonra Yabad'da İsrail ordusuyla çatışmalar patlak verdi ve birkaç ciddi gerçek mühimmat yaralanması bildirildi.

Çarşamba sabahı, İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, El Halil'in kuzeyindeki Arroub mülteci kampının girişinde 31 yaşındaki Filistinli kadın gazeteci Ghufran Warasneh'i vurarak öldürdü.

İsrail ordusu elinde bir bıçak olduğunu ve askerleri bıçaklamaya çalıştığını iddia etti, ancak tanıklar El Cezire'ye bir radyo istasyonunda yeni bir işin üçüncü gününde olan Warasneh'in çok az tehdit oluşturduğunu söyledi.

İsrail güçleri, Çarşamba günü kamptaki Warasneh'in cenaze alayına saldırdı, yas tutanlara gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz attı. En az bir Filistinli ağır yaralandı ve cenaze töreni sırasında gerçek mermiyle vurulduktan sonra hastanede tedavi edildi.

Warasneh, bir aydan kısa bir süre içinde İsrail güçleri tarafından öldürülen ikinci Filistinli gazeteci.

11 Mayıs'ta İsrail ordusu, El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'i Cenin'deki bir askeri baskını takip ederken vurarak öldürdü. İsrail güçleri ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki cenaze alayına yaya olarak ilerlemesini önlemek amacıyla saldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail güçleri 1 Ocak'tan bu yana 61 Filistinliyi öldürdü.

Yerel ve uluslararası insan hakları grupları, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde şüpheli saldırganlar da dahil olmak üzere Filistinlilere karşı aşırı güç kullanımını ve "vur-öldür politikasını" kınadılar.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de dahil olmak üzere üst düzey İsrailli politikacılar, ölümcül güç kullanımını teşvik ettiler ve yakın bir tehdit oluşturmayan Filistinlileri vurma emri verdiler.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raporlarında, İsrail güçlerinin "Filistinlilere karşı ateşli silahları genellikle sadece şüpheyle veya ihtiyati bir önlem olarak, uluslararası standartları ihlal ederek kullandığını" belirtti.

Mart ayından bu yana bir dizi Filistin saldırısı İsrail'de 19 kişiyi öldürdü.

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki El Aksa Camii kompleksi de dahil olmak üzere baskınlarının yoğunluğunu artırdı. Müslümanların kutsal Ramazan ayı boyunca ve Pazar günkü İsrail'in aşırı sağcı 'Kudüs Günü' geçit töreni sırasında Eski Şehir ve çevresinde İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından yerleşkede düzenlenen baskınlarda yüzlerce Filistinli yaralandı.