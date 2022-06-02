Rusya-Ukrayna savaşının 100. günü yaklaşırken, birçok şey kristal netleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Rus Dünyası" kavramı ya da Kremlin'in etnik Rusları ve Rusça konuşan insanları nerede olurlarsa olsunlar "koruma" hakkı Ukrayna'da büyük ölçüde başarısız oldu.

Putin'in Rusların ve Ukraynalıların "tek halk" olduğu iddiaları şimdi neredeyse tüm Ukraynalılar tarafından reddediliyor - Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü tarafından 2013 yılında yapılan bir ankete göre, yüzde 85'inin Rusya hakkında "iyi hissettiklerini" ve yüzde 16'sının her iki ülkenin de birleşmesini istediğini söylemesinden neredeyse on yıl sonra.

Ukraynalılar, Putin'in Kiev'i "Nazilerden arındırma" ve Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'i Kremlin yanlısı bir kukla ile değiştirme planının asla gerçekleşmeyeceği konusunda kararlılar.

Her iki taraftan da bazıları, savaşın çoğunlukla kolayca "dini" olarak görülebilecek inançlarıyla ilgili olduğu basit ama ezici bir sonuca vardı.

Rusya, Ukrayna'nın serbest seçim kavramına "dönüşmesi" ve Moskova'nın siyasi yörüngesinden kopma ve Avrupa Birliği ve NATO'ya üyelik arayışında olma özgürlüğü nedeniyle Ukrayna'yı işgal etti.

Kremlin, Rusça konuşan Yahudi bir aileden gelmesine ve bazı danışmanlarının ve yetkililerinin Ermeni, Gürcü, Afgan ve Kore kökenli olmasına rağmen, Rusların Zelenskiy'nin ve hükümetinin "Nazi" politikalarına -tartışmasız ve körü körüne inanmalarını- istiyor.

Kremlin propagandasına göre, Azak taburu bir grup "Nazi" öcü haline geldi.

Bazı Azak savaşçıları beyaz üstünlüğüne, aşırı milliyetçiliğe ve LGBTQ haklarına ve feministlere karşı hoşgörüsüzlüğe inanıyor.

Ancak diğer Ukraynalı aşırı sağ gruplarla birlikte büyük mitingler düzenleseler ve eleştirmenlere ve polis memurlarına cezasız kalarak saldırsalar da, Ukrayna siyaseti üzerindeki gerçek etkileri sınırlı kaldı.

Ancak bu gerçek, Kremlin dostu "uzmanların" Rusları, her Azak savaşçısının insanları "dini" amaçlarla öldüren bir "Satanist" olduğuna inandırmaktan asla alıkoymadı.

Aleksey Kochetkov, 27 Nisan'da Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte, "Paganizm ve Alman okültizminin bir birleşimini, özünde, insan kurban etme, kan kültü, meşalelerle yürüyüşler de dahil olmak üzere Satanist ritüellerin bir birleşimini iddia ediyorlar" dedi.

Kremlin kontrolündeki propagandacılar, milyonlarca Rus'u, Batı'nın Rusya'ya boyun eğdirme ve parçalama yönündeki "asırlık" planlarını içeren en çılgın komplo teorilerine inandırıyor.

Moskova'dan bir arkadaşım bana "[ABD] Rusya'ya karşı nefret besliyor" dedi.

Etnik bir Ukraynalı, ancak yine de Donbas'ın güneydoğu bölgesinde Rusça konuşan Ukraynalıların "soykırımına" inanıyor - Facebook'taki Rus yasaklarını ve yabancı ve bağımsız haber kaynaklarını aşmak için bir VPN kullanabilmesine ve İngilizce haber kaynaklarında sörf yapabilmesine rağmen.

Belki de çoğunluk ile birlikte olmak, yabancılaşmış ve dışlanmış hissetmemek daha kolaydır.