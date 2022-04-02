Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali: Önemli Olaylar Listesi, 38. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 38. gününe girerken, ana gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 02.04.2022 - 19:29 02.04.2022 - 19:34 Aslı Kılıç
İşte 2 Nisan Cumartesi günü şu ana kadarki önemli olaylar. En son güncellemeleri buradan alın.
- Güneydeki liman kenti Mariupol çevresindeki kuşatılmış bölgeden kaçan vatandaşlar, Ukrayna kontrolündeki Zaporizhzhia'ya ulaşmak için otobüs ve özel arabalardan oluşan bir konvoya bindi.
- Filo, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin Mariupol'dan 3.000'den fazla kişinin kurtarıldığı söylendiği sırada geldi, ancak otobüs yolcularından bahsedip bahsetmediği hemen belli değildi.
- Kızıl Haç, kendi Mariupol kurtarma çabalarının "düzenlemeler ve koşullar devam etmeyi imkansız hale getirdikten" sonra geri dönmek zorunda kaldığını söylemekle birlikte, ekibinin Cumartesi günü tekrar deneyeceğini de sözlerine ekledi.
- Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Cumartesi günü Ukrayna'nın kuşatılmış bölgelerinden insanları tahliye etmek için yedi insani yardım koridorunun planlandığını söyledi. Vereshchuk, planlanan koridorlar arasında Mariupol kentinden özel ulaşım araçlarıyla ve Berdyansk kentinden Mariupol sakinleri için otobüslerle tahliye edilen insanlar için bir koridor yer alıyor.
Ukrayna Rusya saldırısıyla suçlanıyor
- Yerel valiye göre, Ukrayna helikopterleri Rusya'nın batı kasabası Belgorod'da sınırdan yaklaşık 40 kilometre (25 mil) uzaklıktaki bir yakıt depolama tesisine saldırı düzenledi.
- Vyaçeslav Gladkov, Telegram'da yaptığı açıklamada, hava saldırısının "düşük irtifada Rus topraklarına giren iki Ukrayna ordusu helikopteri tarafından gerçekleştirildiğini" söyledi. Ukrayna saldırıyı ne doğrulayacak ne de inkar edecekti.
Barış görüşmeleri yeniden başladı
- Ukraynalı ve Rus yetkililer arasındaki barış görüşmeleri video konferans yoluyla devam etmesine karşın, Moskova helikopter saldırısının müzakereleri engelleyeceği konusunda uyardı.
- Moskova başmüzakerecisi Vladimir Medinsky Telegram'da şunları söyledi: "Kırım ve Donbas konusundaki tutumlarımız değişmedi".
BM yetkilisi Moskova ve Kiev'i ziyaret edecek
- Organ şefi Antonio Guterres, üst düzey bir BM yetkilisinin Pazar günü Moskova'ya, ardından da Ukrayna'da "insani ateşkes" sağlamaya çalışmak üzere Kiev'e uçmaya hazır olduğunu söyledi.
- Guterres, hem Rusya hem de Ukrayna'nın İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüşme konusunda anlaştığını söyledi.
Ekonomi
- Ülkenin ekonomi bakanlığından yapılan açıklamada, ilk tahminlere dayandırılan açıklamada, Rusya'nın askeri işgali sonucu Ukrayna ekonomisinin bu yıl yüzde 40 küçülebileceği belirtildi.
Zemin kazanıyor
- İngiliz askeri istihbaratı, Ukrayna güçlerinin Kiev civarındaki Rus kuvvetlerini geri çekmeye karşı ilerlemeye devam ettiğini söyledi.
- İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan yapılan olağan bültende, Rus güçlerinin çatışmaların ilk gününden bu yana çatışmalara maruz kalan başkent yakınlarındaki Hostomel havaalanından çekildiği de bildirildi. El Cezire iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadı.
Yer işaretleri hasar gördü
- BM kültür ajansı UNESCO, Rusya'nın ülkeyi işgali sırasında en az 53 Ukrayna tarihi yeri, dini bina ve müzenin hasar gördüğünü doğruladığını açıkladı.