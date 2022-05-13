Akbank hesabı olan kişilere 1500 tl vereceğini açıkladı

Yoksa Siz Hâlâ O Banka Müşterisi Değil misiniz? Başvurmanın Tam Zamanı, Geri Ödemesiz 1500 TL Anında Hesapta Olacak! Maaşımı veya düzenli gelirini Akbank’a taşımak suretiyle bunun sözünü veren bütün Akbank müşterileri anında bin 500 TL’ye varan chip para kazanma şansını elde ediyor. Bankalar, daha öncesinde düzenli bir gelir sahibi olan emekli vatandaşların kendi müşterisi olabilmesi açısından çeşitli avantajları şimdi de düzeni gelir sahibi herkese sunmaya başladı

Akbank tarafından açtırılacak bir hesaba her ay düzenli bir şekilde yatırılacak tutara göre 1.500 TL tutarında para anında hesabınıza olacak. Bunun için para girişinin sözünün verilmesi yeterli şart olarak kabul edilmektedir. Kazanan Akbank chip para ödülü kampanyası ile devamlı ve düzenli bir şekilde geliri burnun herkes açısından önemli bir avantaj kapısı oluşturmaktadır.

Maaşların ya da aylıkların bankalara düzenli bir şekilde taşınmasına göre çeşitli avantajlar bulunuyor olsa da aslında bankalar arasında böylesi bir kampanya daha önce ne görüldü ne de duyuldu. Bu açıdan bakıldığında Akbank tarafından sunulan bu kampanya adeta cezbedici özellikler taşıyor.

Kazanan Akbanklı kampanyası özellikleri ve detayları neler?

Kazanın Akbank kampanyasından faydalanmak açısından yeni Akbank olmanız veya en çok 6 aydır inaktif müşteri olmanız gerekecek. Hesabını 6 ayrı kullanmamış Akbanklı müşteriler de aynı şekilde bu kampanyadan yararlanabiliyor. Hazırlanmış bu yeni kampanya ile beraber her ay aylıkları 3000 TL 4000 TL arası değişiklik gösterenler 900 TL chip-para, 4000 TL ile 5.000 TL arası oranları 1200 TL chip-para, 5000 TL ve daha da üzeri olanlar ise 1500 TL chip para kazanabiliyor