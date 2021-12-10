İsrail Dışişleri Bakanı Lapid İlişkileri İlerletmek İçin Mısır'ı Ziyaret Etti

İsrail dışişleri bakanı, ilişkileri güçlendirmeyi ve İsrail ile Gazze'nin Hamas yöneticileri arasındaki zayıf ateşkesi desteklemeyi amaçlayan diplomatik bir ziyaret için Kahire'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır ve İsrail'in yeni hükümeti arasında gelişen bağları yansıtan görüşmeler için Perşembe günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ve ülkenin Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Görüşmelere Mısır istihbarat şefi de katıldı.

İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olan Mısır, İsrail ile Hamas arasında önemli bir arabulucu görevi gördü.

Acı düşmanlar, Hamas'ın 2007'de Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana dört savaşa girdiler, en son olarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlayan ve 66'sı çocuk en az 253 Filistinliyi öldüren ve daha fazlasını yaralayan 11 günlük bir saldırısı. Gazze'deki sağlık bakanlığına göre 1.900'den fazla insan.

Aynı dönemde Hamas ve diğer silahlı grupların Gazze'den ateşlediği roketler İsrail'de üç yabancı işçi ve iki çocuk da dahil olmak üzere en az 12 kişiyi öldürdü.

Mısır o zamandan beri uzun vadeli bir ateşkes düzenlemek için sessizce çalışıyor.

Hamas, İsrail-Mısır ablukasının hafifletilmesini talep ederken, İsrail iki İsrailli esirin ve Hamas tarafından tutulan iki ölü askerin kalıntılarının serbest bırakılmasını istiyor.

İsrail dışişleri bakanlığı, Lapid'in Hamas'ın sessiz kalma ve nihayetinde silahsızlanma güvencesi karşılığında Gazze'nin ekonomisini geliştirmek için bir plan sunduğunu söyledi. Planın “tutsaklar ve kayıp kişiler meselesini” ele alması gerektiğini söyledi.

Lapid, İsrail'in güçleri 2007'de Hamas tarafından devrilen rakip Filistin Yönetimini güçlendirme çabalarını da ele aldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yalnızca sınırlı özerk bölgeleri yönetiyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na göre Lapid, İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve ülkesinin Mısır ile sivil ekonomi, enerji, tarım ve ticaret alanlarında işbirliğini artırma arzusunu dile getirdi.

Lapid, "Mısır, İsrail için özellikle önemli bir stratejik ortaktır" dedi. Amacım Mısır ile güvenlik, diplomatik ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek. İki ulusumuz arasındaki barış için çalışmaya devam etmek önemlidir.”

El-Sisi'nin ofisinden yapılan açıklamada, ülkesinin iki devletli bir çözüme ve Orta Doğu'da "kapsamlı ve adil" bir barışa ulaşma konusundaki kararlılığını vurgulayan El-Sisi, Lapid'i gelişinin ardından memnuniyetle karşıladı.

Filistinliler, 1967 Ortadoğu savaşında İsrail tarafından ele geçirilen Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'nin işgal altındaki topraklarında bağımsız bir devlet arıyorlar.

Mısır, uluslararası toplumun çoğu gibi, Filistin'in bağımsız bir devlet hakkını sürekli olarak desteklemektedir. İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett, Filistin'in bağımsızlığına karşı çıkıyor ve barış görüşmelerini reddediyor, ancak gerilimin azaltılması ve Filistin ekonomisinin canlandırılmasına yönelik adımları destekliyor.