Irak'taki ABD Liderliğindeki Muharebe Misyonu Sona Erdi

Üst düzey ABD'li ve Iraklı yetkililer, koalisyonun Irak güçlerine yardım eden bir danışma rolüne geçişi sırasında ABD liderliğindeki güçlerin Irak'taki muharebe misyonunu sona erdirdiğini söyledi.

Irak'ın ulusal güvenlik danışmanı Qassim al-Araji Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkede IŞİD'in (IŞİD) kökünü kazımakla görevli ABD liderliğindeki savaş misyonunu resmen sona erdirmek için son bir teknik müzakere turunun tamamlandığını söyledi.

El-Araji, "Koalisyon güçlerinin muharebe misyonunun sona erdiğini resmen duyuruyoruz" diyerek, koalisyonun Irak güçlerine yardım, tavsiye ve eğitim sağlamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Bağdat'taki toplantıya katılan Iraklı Kürt Peşmerge Tuğgenerali Hazhar İsmail de gazetecilere verdiği demeçte, ABD liderliğindeki koalisyonun görevi bir önceki tarihten daha erken bitirmeye hazır olduğunu söyledi. Bugünden itibaren hazırız dediler.

Duyuru, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin koalisyonun Irak'taki savaş misyonunu 31 Aralık'a kadar sona erdirme yönünde Temmuz ayında aldığı bir kararı yeniden doğruluyor.

Şu anda Irak'ta üslenen yaklaşık 2.500 ABD askeri ve 1.000 koalisyon askeri var. Irak güçlerine yapılacak yardımın bir sonraki aşamasında kaç kişinin kalacağı belli değil.

Koalisyon, "Birçok cesur erkek ve kadın, DEAŞ'ın asla geri dönmemesini sağlamak için hayatlarını verdi ve biz savaş rolümüzü tamamlarken, Irak Cumhuriyeti'nin daveti üzerine [Irak güvenlik güçlerine] tavsiyede bulunmak, yardım etmek ve olanak sağlamak için burada kalacağız" dedi. Komutan Tümgeneral John Brennan, Arapça kısaltmasıyla IŞİD'e (IŞİD) atıfta bulunuyor.

Ancak gruba karşı savaş bitmedi, diye ekledi Brennan. "DAEŞ düştü ama çıkmadı"

Savaş görevinin resmi sonunun sahadaki gerçekleri değiştirmesi pek olası değildir; koalisyon, 2020'nin başlarında muharebe misyonlarına katılmayı bıraktı ve o zamandan beri ABD'nin ana odak noktası Irak kuvvetlerine yardım etmek oldu.

Irak Müşterek Harekat Komutanlığı komutan yardımcısı Irak Kurmay Başkanı Korgeneral Abdul Amir al-Shammari, Irak güçlerinin IŞİD'e karşı savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Askerlerimiz DAEŞ'in yenilgisini sürdürme yeteneklerini gösterdi ve geleceğe umutla bakıyoruz, Irak'ın erkek ve kadınlarına istikrar, güvenlik ve refah sağlıyoruz" dedi.

Iraklı ve Kürt güvenlik yetkililerine göre, Irak güvenlik güçlerinin IŞİD karşıtı operasyonlarında ve istihbarat toplamak için hala koalisyon hava desteğine ihtiyacı var. Ayrıca ABD tarafından sağlanan silah ve teçhizatın bakımı için yardıma ihtiyaçları var.

Geri çekilme, Irak parlamentosunda İran ile uyumlu Şii grupların ve kısmen Halk Seferberlik Güçlerini (PMF) oluşturan İran ile uyumlu silahlı grupların – Irak hükümetinin himayesine giren bir grup grup – tarafından yıllarca süren bir kampanyayı takip ediyor. ancak ülkenin silahlı kuvvetlerinden ayrı çalışır.

Ülkedeki ABD ordusunun rolünün azaltılması için giderek daha fazla çağrıda bulunuyorlar. Sosyal ağlarda, İran yanlısı gruplara yakın gruplar tehditler savuruyor ve Washington'a son tarihi olan 31 Aralık'ı hatırlatıyor.

Son aylarda, düzinelerce roket ve insansız hava aracı saldırısı, ABD birliklerini ve Irak'taki çıkarlarını hedef aldı. Nadiren iddia edilen ABD, saldırılardan sistematik olarak İran yanlısı Iraklı grupları sorumlu tutuyor.