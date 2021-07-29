İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Bir Çocuğun Vurularak Öldürülmesini Araştırıyor

Filistinli yetkililer, Muhammed el-Alami'nin Çarşamba günü ailesiyle birlikte Beit Ummar yakınlarında bir arabada seyahat ederken İsrail askerleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Ordu, birliklerin şüpheli faaliyetlere karıştığını düşündükleri bir araca ateş ettiğini ve durmadığını söyledi.

Yeni doğmuş bir bebeğin kalıntılarının atıldığını gördükleri ile aynı olduğuna inandılar, diye ekledi.

Orduya göre, arabanın yolcularını bağırarak ve havaya ateş açarak tutuklamaya çalıştılar.

Araba durmayınca askerlerden biri tekerleklerine ateş etti.

Muhammed el-Alami'nin ailesi, göğsünden vurulduğunu söyledi. Yakınlardaki Hebron kentindeki bir hastaneye kaldırıldı ancak aldığı yaralardan dolayı öldü.

Bu arada Beit Ummar'ın belediye başkanı, İsrail askerlerini yerel bir mezarlığı basmak ve ailesi tarafından gömüldükten saatler sonra yeni doğmuş bir bebeğin mezarını kazmakla suçladı.

Olay bir gün geldi, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Beita köyünde bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

Filistinli yetkililer 41 yaşındaki Shadi Salim'in yerel yönetim için tesisatçı olduğunu ve bir su kuyusuna yakın olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, askerlerin elinde bir demir çubuk tutan birliklerin üzerine hızla ilerledikten sonra onu vurduğunu ve durma uyarılarını dikkate almadığını söyledi.

Beita'ya yakın topraklar Mayıs ayında İsrailli yerleşimciler tarafından ele geçirildi ve sık sık protestolara sahne oldu.

O zamandan beri, şiddetli çatışmalar patlak verdiği için en az altı Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Bu haftanın başlarında, ayrı bir olayda, farklı bir köyden 17 yaşındaki bir çocuk İsrail askerleri tarafından vurulduktan sonra öldü.

Ordudan yapılan açıklamada, "Filistinli bir küçüğün açılan ateş sonucu öldürüldüğü iddiasını araştırıyoruz. Olay üst düzey komutanlar tarafından inceleniyor."

Filistin sağlık bakanlığı, Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron yakınlarındaki Filistin köyü Beit Ummar'daki olayın ardından çocuğun göğsünden vurulduğunu söyledi. Yakındaki bir hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra öldü.

Batı Şeria, Filistinlilerin devlet olmak istediği bölgeler arasında yer alıyor. Filistinliler ve İsrail arasındaki ABD destekli müzakerelerin 2014'te sona ermesinden bu yana şiddet orada kaynamaya başladı.

Ordu, olay yerindeki askerlerin günün erken saatlerinde iki adamın bölgeye arabayla yaklaştığını, araçtan indiğini ve ardından "olay yerinden ayrılmadan önce yeri kazdığını" söyledi. Ordu, olay yerine temkinli yaklaştığını ve incelemeler sonucunda birinin yeni doğmuş bir bebeğin cesedini içeren iki çanta bulduğunu söyledi.