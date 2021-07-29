Netflix ABD Oyuncuları ve Ekibi Çalışmak İçin Aşı Olmalı

Raporlara göre, ABD yayın şirketi, "A bölgesi" personelinin - onlarla yakın temas halinde olan aktörler ve mürettebatın - engeli alması gerektiğini isteyecek.

Google gibi diğer firmalar, çalışanların ofise dönmeden önce aşı olmaları gerektiğini söyledi.

Politika, ABD kampüslerinde başlayacak ve ardından 144.000 çalışanı için küresel olarak uygulanacaktır.

Netflix, Hollywood sendikaları ve stüdyoları arasında şirketlerin kilit oyuncular ve ekip için zorunlu aşılama politikaları uygulamasına izin verecek yeni standartlar üzerinde yakın zamanda anlaşmaya varılmasının ardından bu hamleyi hayata geçirdi.

Ancak aktör Sean Penn, politikanın sadece "A bölgesi" olarak sınıflandırılanlar için değil, tüm prodüksiyon üyeleri için genişletilmesini istiyor.

Kısa süre önce, NBC Universal stüdyosu tarafından desteklenen Gaslit dramasında, tüm oyuncu kadrosu ve ekibin baskısını almadığı sürece çalışmaya geri dönmeyeceğini söyledi.

Netflix, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme'nin bu hafta başlarında, tam olarak aşılanmış kişiler tarafından bile maskelerin bir kez daha kapalı mekanlarda takılması gerekeceğini açıklamasının ardından harekete geçiyor.

Son derece bulaşıcı Delta varyantının yayılması nedeniyle Covid vakalarındaki ani artışı takip ediyor.

Google CEO'su Sundar Pichai, bir blog yazısında "kampüslerimizde çalışmaya gelen herkesin aşılanması gerekeceğini" söyledi.

Politikanın nasıl uygulanacağı "yerel koşullara ve düzenlemelere göre değişecek ve bölgenizde aşılar yaygın olarak bulunana kadar geçerli olmayacak" dedi.

Ayrıca Google, koronavirüsün Delta varyantının neden olduğu vakalardaki ani artış nedeniyle küresel kampüslerinin tam olarak yeniden açılmasını 1 Eylül'den 18 Ekim'e kadar uzatacak.

Özel durumdaki kişiler, 2021 yılı sonuna kadar evden çalışmak için başvurabilirler.

Ancak, herhangi bir Google çalışanı isterlerse kalıcı olarak evden çalışmak için başvurabilir ve ofisleri devredebilir.

Google, herhangi bir hafta içinde, çalışanların %60'ının haftada birkaç gün ofiste, beşte birinin yeni ofis konumlarında ve beşte birinin de evden çalışacağını tahmin ediyor.

Birçok firma, işgücünün evden çalışmaya devam etmesine izin vermenin artılarını ve eksilerini tartıyor.

Diğerleri ayrıca ofise gelen işçilerin aşılanması gerektiğini belirtti.

Haziran ayında, Harry Potter yayıncısı Bloomsbury, çalışanların işyerine dönmeden önce aşı olmaları gerektiğini söyledi.

"Basit gerçek şu ki, bu virüs hala son derece tehlikeli" dedi. ABD'de JP Morgan, Haziran ayında, personele aşı durumlarını dahili bir web portalına kaydetme talimatı vereceğini ve tam donanımlı çalışanların işte yüz maskelerini atmasına izin verileceğini söyledi.

Goldman Sachs bankacıları ayrıca ofise dönmeden önce kaç tane darbe aldıklarını açıklamak zorundalar.