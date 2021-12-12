İsrail Başbakanı Naftali Bennett İlk Resmi Ziyaretini BAE'ye Yapacak

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir İsrail başbakanının BAE'ye yaptığı ilk ziyarette Körfez devletinin fiili hükümdarıyla görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, Bennett'in Pazar günü üst düzey halk ziyareti için yola çıkacağı ve Pazartesi günü Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile görüşeceği belirtildi.

İki ülke, Abraham Anlaşmaları olarak bilinen ABD'nin aracılık ettiği bir anlaşmanın parçası olarak geçen yıl ilişkileri resmileştirdi. Anlaşma, turizm ve ticaretten en son teknolojiye kadar bir dizi anlaşmaya yol açtı.

Bennett'in İran'la nükleer müzakerelerde güçlük çekerken ekonomik ve askeri bağların güçlendirilmesini görüşmesi bekleniyor.

BAE-İsrail bağlarını desteklemek, İran'ın bölgedeki nükleer erişimiyle ilgili ortak bir endişedir. İsrail, Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeye kararlı olduğunu söylerken, Tahran nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlar için olduğunda ısrar ediyor.

Son haftalarda İsrail, üst düzey diplomatlarını İran'a daha sıkı bir yaklaşım için Avrupa, ABD ve Orta Doğu'daki müttefikleriyle görüşmeye teşvik etti.

Bennett'in ziyareti, Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Haziran ayında Abu Dabi'deki İsrail büyükelçiliğinin açılışı vesilesiyle yaptığı tarihi gezinin ardından geldi.

Lapid'in BAE'nin dışişleri bakanıyla yaptığı görüşme, iki ülkenin resmi olarak ilişki kurmasından bu yana bir İsrailli yetkilinin Körfez Arap devletine yaptığı en üst düzey ziyaretti.

Bahreyn, Sudan ve Fas da İsrail ile ilişkiler kurmak için harekete geçti. Bölgesel yakınlaşma, öncelikle İsrail işgalinden bağımsız bir devlet olma taleplerinin ele alınmasını isteyen Filistinliler tarafından esefle karşılandı.