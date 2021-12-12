ABD'nin Orta Batısındaki Kasırgalarda En Az 100 Kişinin Öldüğü Tahmin Ediliyor

ABD Başkanı Joe Biden, evleri yerle bir eden, işyerlerini yerle bir eden ve en az 100 kişinin ölümüne neden olan bir hortum sürüsünden etkilenen eyaletlere destek sözü verdi.

Kasırgaları muhtemelen tarihin "en büyük" fırtına salgınlarından biri olarak nitelendiren Biden, Cumartesi günü en az 22 kişinin öldüğü doğrulanan Kentucky'nin en kötü etkilenen eyaleti için bir acil afet bildirisini onayladı.

Sarsılmış bir Biden, "Bu bir trajedi" dedi. "Ve hala kaç canın kaybolduğunu ve hasarın tam boyutunu bilmiyoruz.

"Size söz veriyorum, ne gerekiyorsa - ne gerekiyorsa - federal hükümet bunu sağlamanın bir yolunu bulacak."

Hava tahmincilerinin soğuk aylarda olağandışı olduğunu söylediği güçlü burgular, Kentucky, Mayfield'deki bir mum fabrikasını yıktı, komşu Arkansas'taki bir huzurevini yıktı ve Illinois'deki bir Amazon deposunda en az altı işçiyi öldürdü.

Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırga toplanmasının eyalet tarihindeki en yıkıcı kasırga olduğunu söyledi. Enkaz yığınına dönüşen ve içinde yaklaşık 110 kişinin bulunduğu mum fabrikasında yaklaşık 40 işçinin kurtarıldığını söyledi.

Beshear, enkaz altında yaşayan başka birini bulmanın bir "mucize" olacağını söyledi.

Beshear düzenlediği basın toplantısında, "Yıkım hayatımda gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor ve bunu kelimelere dökmekte zorlanıyorum" dedi. "Kentucky'de 100'den fazla insanın kaybolması çok muhtemel."

Sosyal medyada yayınlanan video ve fotoğraflar, Mayfield şehir merkezindeki tuğla binaların dümdüz olduğunu ve park halindeki arabaların neredeyse enkaz altında kaldığını gösterdi.

Kendi istasyonu yıkılan Mayfield İtfaiye Şefi Jeremy Creason, mum fabrikasının bir "bükülmüş metal, çelik ve makine yığınına" dönüştüğünü ve müdahale ekiplerinin zaman zaman "canlı kurbanlara ulaşmak için zayiatların üzerinden geçmek" zorunda kaldıklarını söyledi.

'Bizim için dua et'

Bir işçi yardım istemek için Facebook'a gitmişti.

Arka planda bir iş arkadaşının iniltisi duyulduğundan sesi titreyen kadın, “Kapana kısıldık, lütfen, bize biraz yardım getirin” diyor. "Mayfield'deki mum fabrikasındayız. … Lütfen, hepiniz. Bizim için dua et."

Kadın, Kyanna Parsons-Perez, kurtarma ekipleri onu kurtarmayı başarana kadar en az iki saat boyunca 1,5 metre (yaklaşık 1,5 metre) enkaz altında kaldı.

NBC'nin Today programına verdiği röportajda, bunun şimdiye kadar yaşadığı "kesinlikle en korkunç" olay olduğunu söyledi. "Bunu başaracağımı hiç düşünmemiştim."

Mum fabrikasında kayıp olduğu bildirilenler arasında, aile üyeleri Cumartesi günü tesiste nöbet tutan 50 yaşındaki dört çocuk annesi Janine Denise Johnson Williams da vardı.

Kardeşi Darryl Williams, "Noel zamanı ve hediye için mum yapan bir yerde çalışıyor" dedi. “Bir hediye yapmak için hayat hediyesinden vazgeçmek. Hiçbir şey duymadık ve hiçbir şey varsaymıyorum. Ama en kötüsünü bekliyorum."