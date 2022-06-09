İsrail Başbakanı Naftali Bennett BAE'ye Sürpriz Ziyarette Bulundu

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer programıyla ilgili bir anlaşmayı kurtarma çabalarının Tahran ile derinleşen bir soğukluğun ortasında durmaya devam etmesi nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bennett'in Perşembe günkü ziyareti, İsrail ve BAE'nin yıllarca süren sessiz işbirliğinden sonra 2020'de ilişkileri resmi olarak normalleştirmesinden bu yana Abu Dabi'ye yaptığı ikinci halka açık geziydi.

Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail liderinin BAE Cumhurbaşkanı Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile görüşeceği ve ikilinin İran'ın gündemin başında olması muhtemel “çeşitli bölgesel sorunları” tartışacağı belirtildi.

Ayrılmadan önce kaydedilen bir video açıklamasında Bennett, Çarşamba günü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantısında İran'ı nükleer faaliyetler konusundaki şeffaflığı konusunda kınayan ülkeleri övdü.

Burada, İran'ın bir şeyleri gizlediğini açıkça ifade ettikleri için dünya ülkelerinin iyi ve kötü arasındaki ayrım konusunda kararlı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu konudan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

IAEA Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum zenginleştirmesini artırmayı planladığını söyledi.

İran ve dünya güçleri, 2015 yılında, Tahran'ın ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında uranyum zenginleştirmesini büyük ölçüde sınırladığı nükleer anlaşmayı kabul etti.

2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump , ABD'yi anlaşmadan tek taraflı olarak çekmiş ve İran'a karşı yaptırımları artırarak, daha geniş Orta Doğu'da gerilimi artırmış ve bir dizi saldırı ve olaya yol açmıştı.

BAE-İsrail bağlarını desteklemek, İran'ın bölgedeki nükleer erişimiyle ilgili ortak bir endişedir. İsrail, Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeye kararlı olduğunu söylerken, Tahran nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlar için olduğunda ısrar ediyor.

İsrail 2015 anlaşmasına şiddetle karşı çıktı. İran'ın nükleer programına daha sıkı kısıtlamalar getiren ve İran'ın uzun menzilli füze programını ve İsrail sınırlarındaki düşman vekillere verdiği desteği ele alan iyileştirilmiş bir anlaşma istediğini söylüyor.

Viyana'da İran'ın yıpranmış nükleer anlaşmasıyla ilgili müzakereler Nisan ayından bu yana durduruldu.

İsrail ve BAE, Ağustos 2020'de , Bahreyn, Fas ve Sudan ile benzer anlaşmaların yapıldığı “ Abraham Anlaşmaları ” olarak bilinen ABD aracılı anlaşmalar kapsamında bağları çözmeyi kabul ettiklerini duyurdular .