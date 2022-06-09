Rusya, Ukrayna'dan Tahıl Çalıp Satıyor Mu?

Ukrayna, Rusya'yı ülkeden tahıl çalıp satmakla suçlarken, Rusya iddiaları yalanladı.

İddialar, Ukrayna'nın abluka altındaki limanları aracılığıyla milyonlarca ton tahıl ihraç edememesi üzerine küresel bir gıda krizi korkuları arasında geldi.

İşte bildiklerimiz:

Suçlamalar neler?

Ukraynalı yetkililer, Rusya'yı Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerinde "birkaç yüz bin ton" tahıl çalmakla suçladı.

“Bunu işgal altındaki bölgedeki birçok silo sahibinden şahsen duyuyorum. Bu düpedüz soygundur. Ukrayna tarım bakanı Mykola Solskyi Nisan ayında yaptığı açıklamada, bu, işgal altındaki toprakların her yerinde oluyor” dedi.

Bu haftanın başlarında New York Times'tan bir rapor, ABD'nin, çoğu Afrika'da bulunan 14 ülkeye, Dışişleri Bakanlığı'nın "çalınmış Ukrayna tahılı" olarak nitelendirdiği şeylerle yüklü Rus kargo gemileri hakkında bir uyarı gönderdiğini belirtti.

Rapora göre, kablo, onu taşıdığından şüphelenilen üç gemiyi isimlendirdi.

Kiev'in Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın çalınan tahılları Kırım dışına gönderdiğini söyledi ve Kiev'in suçluları bulmak için Türkiye ve Interpol ile birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

“Rusya utanmadan Ukrayna tahıllarını çalıyor ve onları işgal altındaki Kırım'dan çıkarıyor. Bu tahıllar Türkiye dahil yabancı ülkelere sevk ediliyor” dedi.

Türkiye'nin bize yardım etmesi için çağrıda bulunduk ve Türk tarafının önerisiyle tahılı çalıp satanlar hakkında ceza davaları açıyoruz" dedi.

Rusya ne diyor?

Kremlin, bilgilerin nereden geldiğini bilmediğini söyleyerek Ukrayna'nın iddialarını yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çarşamba günü Ankara ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında Ukraynalı bir gazeteciyle bu konu hakkında yüz yüze geldi.

“Ukrayna devlet televizyonundan geliyorum, kesinlikle bir soru sormak istiyorum!” dedi. "Hububat dışında Ukrayna'dan başka hangi malları çaldınız ve kime sattınız?" diye sordu gazeteci.

Lavrov gülümseyerek cevap verdi: “Tahılları engellemiyoruz. Limanları terk etmesi için Bay Zelenskyy'nin emri vermesi gerekiyor, hepsi bu” diye ekledi.

Rusya hükümetine göre, tahıl sevkiyatlarına devam etmeden önce limanları mayın temizleme sorumluluğu Kiev'e düştü ve onlar da Zelenskyy'yi sorunu çözmeyi “kategorik olarak” reddetmekle suçladılar.

Ukrayna, Rusya'nın şehre yönelik saldırı tehdidini öne sürerek, tahıl ihracatına izin vermek için Karadeniz'deki Odesa limanı çevresindeki suları mayından temizlemeyeceğini söyledi.

Bu arada Çarşamba günü, Interfax haber ajansından bir rapor, Rusya'nın elindeki Zaporizhzhia bölgesinin Ortadoğu'ya tahıl tedarik ettiğini söyledi .

“Rusya üzerinden tahıl gönderiyoruz ve Türkiye ile ana sözleşmeler imzalanıyor. Balitsky Rossiya 24 televizyon kanalına verdiği demeçte, "İlk trenler Orta Doğu için Kırım'dan hareket etti" dedi. “Ukrayna için geleneksel bir pazardı” diye ekledi.