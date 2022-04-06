Burkinabe Eski Lideri Compaoré'ye Sankara Cinayeti İçin Müebbet Hapis Cezası

Burkinabe mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaoré'yi selefi saygıdeğer Thomas Sankara'yı öldürmekten ömür boyu hapse mahkum etti.

Çarşamba günü uzun zamandır beklenen karar, arkadaşı ve silah arkadaşı Compaoré tarafından 15 Ekim 1987'de düzenlenen bir darbe sırasında suikasta uğrayan Sankara cinayetiyle ilgili altı aylık bir davanın kapanmasına yol açtı.

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki askeri savcılar, 13 kişiyle birlikte yargılanan Compaoré için 30 yıl hapis cezası talep etmişti.

Diğer iki ana şüpheliye de müebbet hapis cezası verildi. Bunlar, 1987 putschunun liderlerinden ve 2015 darbesinin lideri Gilbert Diendéré ve compaoré'nin o zamanki muhafızlarının lideri Sümbül Kafando' dur.

2014'teki bir ayaklanmada unseated olan Compaoré, vatandaşlık verilen komşu Fildişi Sahili'ne kaçtı. Gözaltındaki Diendéré'nin aksine Kafando ile birlikte gıyaben yargılandı.

Davaya başkanlık eden askeri mahkeme üç ila 20 yıl ila sekiz diğer şüpheli arasında değişen hapis cezaları verirken, diğer üç sanığı beraat ettirdi.

1983 yılında iktidara gelen pan-Afrikanist bir lider olan Sankara, diğer 12 hükümet yetkilisiyle birlikte 37 yaşında öldürüldü. Compaoré, 2014'te görevden alınmasına kadar hüküm süreerek halefi oldu.

Çarşamba günkü ceza, Sankara'nın Burkina Faso içindeki ve dışındaki takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen davada önemli bir gelişme oldu.

35 yıl önce ölümünden sonra bile, Sankara geniş kapsamlı sosyalist reformları ve konuşmaları ile Batı Afrika'da çılgınca popülerdi. Bugün, Marksist devrimciye ve Küba Devrimi'nin simgelerinden birine atıfta bulunarak, bazıları tarafından hala "Afrikalı Che Guevara" olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanlığı döneminde, eski Fransız kolonisinin adını özellikle Yukarı Volta'dan Burkina Faso'ya, yani "dikin ülkesi" olarak değiştirdi.