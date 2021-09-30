İsrail Askerleri Batı Şeria'da Silahlı Çatışmalarda 5 Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerleri Pazar günü erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da şüpheli Hamas militanlarına karşı bir dizi baskın düzenledi ve beş Filistinlinin öldüğü ve iki İsrail askerinin ciddi şekilde yaralandığı bir çift silahlı çatışmaya yol açtı.

Bu, Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinli militanlar arasında son haftalarda yaşanan en ölümcül şiddet oldu.

İsrail yerleşim inşaatları, kuzey Batı Şeria'da artan militan faaliyetleri ve geçen Mayıs ayında Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas militanları arasında çıkan kanlı bir savaşın ardından, bölgede son aylarda çatışmalarda artış görüldü.

İsrail ordusu, birkaç haftadır Hamas militanlarını takip ettiğini ve baskınların acil tehditlere yanıt olarak başlatıldığını söyledi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, militanların "gerçek zamanlı" saldırılar gerçekleştirmek üzere olduğunu söyledi. İsrail güçlerine övgüde bulunarak, “düşmanla çatıştılar ve onları tamamen destekliyoruz” dedi.

Ordudan yapılan açıklamada, eş zamanlı beş baskın düzenlendiği ve askerlerin iki yerden ateş açıldıktan sonra ateş açtığı belirtildi. Beş militanın öldürüldüğünü ve çok sayıda militanın tutuklandığını söyledi. Raporda ayrıca, bir subay ve bir askerin, muhtemelen yanlışlıkla İsrail ateşi nedeniyle ciddi şekilde yaralandığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında iki Filistinlinin vurularak öldürüldüğünü ve üç kişinin de Kudüs'ün kuzeyindeki Biddu'da öldürüldüğünü söyledi.

Hamas, Biddu'da öldürülen üçü de dahil olmak üzere ölülerden dördünün İslami militan grubun üyeleri olduğunu doğruladı. Filistinli yetkililer, militan olup olmadığı hemen bilinmemekle birlikte 16 yaşındaki bir çocuğun da ölenler arasında olduğunu söyledi.

Batı Şeria'da yarı özerk bölgeleri yöneten Filistin Yönetimi, cinayetleri kınadı ve İsrail hükümetinin "bu kanlı sabahtan ve işgal güçlerinin işlediği suçlardan tam ve doğrudan sorumlu olduğunu" söyledi.

Ancak Hamas, İslami gruba karşı ortak bir mücadelede İsrail ile güvenlik koordinasyonunu sağlayan Filistin Yönetimi'ni de eleştirdi. Hamas sözcüsü Abdulatif el-Kanu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrailli yetkililer arasındaki son görüşmelerin “işgalci direnişi sürdürmeye yeniden teşvik ettiğini” söyledi.

Gazze Şeridi'ni 2007'de Filistin Yönetimi'nden aldıktan sonra yöneten Hamas, öldürülenleri “kahraman şehitler” olarak övdü. Destekçilerini “düşmana zarar verecek ve mümkün olan her türlü direnişle onu tüketecek taktikler ve araçlar geliştirmeye” çağırdı.

Yine Pazar günü İsrail, önde gelen Filistinli milletvekili Khalida Jarrar'ı yaklaşık iki yıl hapis yattıktan sonra serbest bıraktı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nde üst düzey bir isim olan Jarrar, yıllardır İsrail hapishanelerine girip çıkıyor ve çoğu zaman herhangi bir suçlamada bulunulmadan.

FHKC'nin silahlı bir kanadı var ve İsrail ve Batılı ülkeler tarafından terörist grup olarak kabul ediliyor, ancak Jarrar saldırılarda yer almıyor. Mart ayında yasaklı bir gruba üye olmaktan dolayı iki yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak daha önce hizmet ettiği süre için kredi verildi. Cezası bitmeden birkaç hafta önce serbest bırakıldı.

Son aylarda Batı Şeria'da şiddet olaylarında bir artış görüldü ve İsrail birlikleriyle ara sıra çıkan çatışmalarda ve protestolar sırasında iki düzineden fazla Filistinli öldü. Çatışmaların çoğu, sakinlerinin izinsiz yerleşim karakoluna karşı düzenli olarak gösteri yaptığı bir Filistin köyü olan Beita yakınlarında ve militan kalesi olarak bilinen Cenin yakınlarında meydana geldi.

Geçen ay, İsrail askerleri Cenin'de gece geç saatlerde düzenlenen bir baskın sırasında Filistinli silahlı kişilerle çatıştı ve dört Filistinliyi öldürdü. Pazar günkü çatışmalar, İsrail'in bu ayın başlarında maksimum güvenlikli bir İsrail hapishanesinden tünelden çıkan altı Filistinli kaçaktan sonuncusunu geri almasından bir hafta sonra geldi.

Kaçanlar Cenin'dendi ve ikisi kapsamlı bir aramada yakalandı. İsrail 1967 Ortadoğu savaşında Batı Şeria'yı ele geçirdi ve yaklaşık 500.000 yerleşimcinin yaşadığı düzinelerce yerleşim yeri kurdu.

Filistinliler gelecekteki devletlerinin bir parçası olarak Batı Şeria'yı arıyorlar ve yerleşimleri çatışmayı çözmenin önündeki en büyük engel olarak görüyorlar.

Bu arada, New York'ta İsrail Başbakanı Naftali Bennett Pazar akşamı Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den yetkililerle İsrail'in iki Arap ülkesiyle ilişkilerinin bu ayki birinci yıldönümü münasebetiyle bir araya geldi.

Trump yönetimi altında imzalanan sözde Abraham Anlaşmaları, büyükelçiliklerin açılmasına, doğrudan uçuşların başlatılmasına ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir dizi anlaşmaya yol açtı. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ve BAE Dışişleri Bakanı Khalifa Shaheen Almarar ile konuşan Bennett, Benjamin Netanyahu'nun yerini aldığından beri onlara anlaşmaların sürekliliğini sağlamak istediğini söyledi.

Bennett, "Bu ilişkiye inanıyoruz ve mümkün olduğunca genişletmek istiyoruz" dedi. İsrail başbakanı Pazartesi sabahı BM Genel Kurulu'nun dünya liderlerinin yıllık toplantısında hitap edecek.