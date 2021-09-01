İsrail, ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğini Yeniden Açma Planına Karşı Çıktı

İsrail Çarşamba günü yaptığı açıklamada, geleneksel olarak Filistinlilere diplomatik erişim için bir üs olan Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planının "kötü bir fikir" olduğunu ve Başbakan Naftali Bennett'in yeni hükümetini istikrarsızlaştırabileceğini söyledi.

Başkan Donald Trump'ın önceki yönetimi, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den taşıyarak ve konsolosluğu bu misyona dahil ederek İsrail'in başkenti olarak Kudüs'e ilişkin iddiasına destek sinyali verdi. Doğu Kudüs'ü gelecekteki bir devletin başkenti olarak görmek isteyen Filistinlileri kızdıran birkaç hamleden biri de buydu.

Başkan Joe Biden, Filistinlilerle bağları yeniden kurma, iki devletli bir çözümü destekleme ve konsolosluğu yeniden açma konusunda ilerleme sözü verdi. 2019'dan beri kapalı, Filistin meseleleri büyükelçilik tarafından ele alındı.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yeniden açılma hakkında sorulduğunda düzenlediği basın toplantısında, "Bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyoruz" dedi. "Kudüs, İsrail'in ve yalnızca İsrail'in egemen başkentidir ve bu nedenle bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz.

(Biden) yönetiminin buna farklı bir bakış açısı olduğunu biliyoruz, ancak İsrail'de olduğu için bizi çok dikkatle dinlediklerinden eminiz." Filistin Kurtuluş Örgütü şemsiyesi yetkilisi Wasel Abu Youssef, İsrail'in statükoyu korumaya ve herhangi bir siyasi çözümü engellemeye çalıştığını söyledi. ABD büyükelçiliği hemen bir yorumda bulunmadı.

İsrail, tüm Kudüs'ü bölünmemiş başkenti olarak görüyor - uluslararası olarak tanınmayan bir statü. 1967 Ortadoğu savaşında işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze ile birlikte şehrin doğusunu ele geçirdi. Partiler arası bir koalisyonun tepesindeki bir milliyetçi olan Bennett, Filistin devletine karşı çıkıyor. Lapid, konsolosluğun yeniden açılmasının, uzun vadeli başbakan Benjamin Netanyahu'nun Haziran ayında görev süresine son veren Bennett hükümetini rahatsız edebileceğini söyledi. "Hükümetimizin ilginç ve hassas bir yapısına sahibiz ve bunun bu hükümeti istikrarsızlaştırabileceğini düşünüyoruz ve Amerikan yönetiminin bunun olmasını istediğini sanmıyorum" dedi.

Lapid, Filistinliler arasındaki bölünmelerin diplomasi beklentileri hakkında da şüphe uyandırdığını söyledi. "İki devletli çözüme sadık bir inancım var ... ancak bunun mevcut durumda mümkün olmadığı gerçeğini kabul etmemiz gerekecek."