Uluslararası Uzay İstasyonu Onarılamaz Arızalarla Karşı Karşıya

Vladimir Solovyov devlet medyasına verdiği demeçte, ISS'nin Rus segmentindeki uçuş içi sistemlerin en az yüzde 80'inin son kullanma tarihlerini geçtiğini söyledi. Ayrıca zamanla kötüleşebilecek küçük çatlakların keşfedildiğini söyledi. Rusya, donanım konusundaki endişelerini sık sık dile getirdi ve 2025'ten sonra ISS'den ayrılabileceğini öne sürdü. İstasyon, Rusya, Amerika, Kanada, Japonya ve çeşitli Avrupa ülkeleri arasındaki ortak bir projenin parçası olarak 1998 yılında inşa edildi ve orijinal olarak 15 yıllık bir kullanım ömrü için tasarlandı.

ISS'nin Rusya bölümünün önde gelen geliştiricisi olan uzay şirketi Energia'nın baş mühendisi Bay Solovyov, "Tam anlamıyla [uçuştaki] sistemlerin tamamen tükenmesinden bir gün sonra onarılamaz arızalar başlayabilir" dedi. Geçen yıl istasyondaki ekipmanın çoğunun eskimeye başladığı ve yakında değiştirilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Eski kozmonot, Rusya'nın Zarya kargo modülünde "yüzeysel" çatlaklar bulunduğunu da duyurdu. 1998'de piyasaya sürüldü, ISS'nin en eski modüllerinden biridir ve şu anda öncelikle depolama için kullanılmaktadır. Solovyov, RIA haber ajansına verdiği demeçte, "Bu kötü ve çatlakların zamanla yayılmaya başlayacağını gösteriyor."

Nisan ayında, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov devlet televizyonuna verdiği demeçte, istasyondaki eskiyen metalin "geri dönüşü olmayan sonuçlara, felakete yol açabileceğini. Bunun olmasına izin vermemeliyiz" dedi. Ve Rus uzay ajansı Roscosmos, geçen yıl yapısal yorgunluğun ISS'nin 2030'dan sonra çalışamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Rusya'nın uzay programı, son yıllarda bir dizi bütçe kesintisi ve yolsuzluk skandalından etkilendi. ISS'nin kendi bölümü de bir dizi sorunla karşı karşıya kaldı. Temmuz ayında, bir arıza, ülkenin Nauka araştırma modelindeki jet iticilerinin uyarı vermeden ateşlenmesine ve ISS'nin dengesinin bozulmasına neden oldu. ISS mürettebatı için yaşam alanları sağlayan Zvezda hizmet modülü de 2019'dan bu yana birçok hava sızıntısı yaşadı.

Bu aksiliklere rağmen, ülkenin uzay ajansı Venüs'e bir görev, uzaya gidiş-dönüş yapabilen bir roketin yaratılması ve gelecek yıl Ay'ın yüzeyine bir görev de dahil olmak üzere bir dizi iddialı girişim sözü verdi.