İsrail, 3 Kişiyi Öldüren Saldırganları Avlıyor

İsrail güçleri, Cuma günü, Tel Aviv yakınlarında bir araçta kaçmadan önce üç İsrailliyi öldüren bir balta ve bıçaklı saldırı gerçekleştiren saldırganları aradı.

Polis, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kasabasından 19 ve 20 yaşlarındaki iki şüpheliyi avladıklarını söyledi. Son saldırıların birkaç faili Cenin'in içinden veya çevresinden geldi ve İsrail güçleri orada silahlı çatışmaları ateşleyen baskınlar başlattı.

Görgü tanıklarına göre, iki adam yoldan geçenlere baltalarını sallayarak bir arabadan atladı, üçünü öldürdü ve biri kritik olmak üzere dördünü yaraladı. Polis, halktan resimlerini ve isimlerini yayınladıktan sonra şüpheliler hakkında bilgi vermelerini istedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Perşembe günü geç saatlerde üst düzey yetkililerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Teröristleri ve destekleyici ortamlarını ellerimize alacağız ve bedelini ödeyecekler" dedi.

Sağlık görevlileri, Tel Aviv yakınlarındaki ultra-Ortodoks bir kasaba olan Elad'da korkunç bir sahne anlattı.

Magen David Adom acil müdahale servisinden Alon Rizkan, "saldırı sahnesinin karmaşık olduğunu" söyledi ve bir kavşağın yakınında ölü yatan 40 yaşındaki bir adamı, bitişik bir parkta bilinçsiz başka bir adamı ve yanında yaralı bir adam gördüğünü de sözlerine ekledi. Her ikisi de daha sonra yaralarından öldü.

İsrail'in Bağımsızlık Günü Perşembe günü gerçekleşen bıçaklama, son haftalarda ülke içinde gerçekleşen bir dizi ölümcül saldırının sonuncusuydu – İsrail'in yıllardır gördüğü en kötü şiddet. Bu, İsrail-Filistin gerilimlerinin şiddet olayları ve İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa yerleşkesinde tekrarlanan saldırılarla zaten yükseldiği sırada geldi.

Hükümeti İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da özerk bölgeleri yöneten ve güvenlik konusunda İsrail ile işbirliği yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırıyı kınadı.

Resmi Wafa haber ajansı, "Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesi, hepimizin istikrarı sağlamaya ve tırmanmayı önlemeye çalıştığımız bir zamanda yalnızca daha fazla bozulmaya yol açıyor" dedi.

Savunma Bakanı Benny Gantz, işgal altındaki Batı Şeria'nın kapatılmasının - yıldönümü için yerinde - Pazar gününe kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.

Filistinliler için, İsrail'in 1948'deki bağımsızlık ilanının yıldönümü, İsrail'in kuruluşunu çevreleyen savaş sırasında 700.000'den fazla kişinin kaçtığı veya sınır dışı edildiği Nakba'yı veya "felaketi" işaret ediyor.

Gazze Şeridi'ni yöneten Filistinli grup Hamas, Perşembe günkü saldırıyı övdü ve Kudüs'ün kutsal alanındaki şiddete bağladı.

Hamas Sözcüsü Hazem Kasım, "Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın cezasız kalamaz" dedi. "Tel Aviv'deki kahramanca operasyon, direnişin karşı uyardığı şeyin pratik bir çevirisidir."

İsrail ve Hamas, bir yıl önce, büyük ölçüde Kudüs'teki benzer huzursuzluklarla körüklenen 11 günlük bir savaş yürüttü.

İsrail, 1967 Ortadoğu savaşında Batı Şeria'yı, Gazze'yi ele geçirdi ve El Aksa ve diğer önemli dini mekanları da içeren Doğu Kudüs'ü işgal etti.