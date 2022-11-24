İspanya'dan Dünya Kupası şovu! Darmadağın ettiler

Katar’daki Dünya Kupası’nda bugüne kadar en farklı galibiyeti İspanya elde etti. Boğalar, Kosta Rika’yı 7-0 yenerken rakibinin adeta başını döndürdü.

Luis Enrique’nin çalıştırdığı İspanya, E Grubu’ndaki ilk maçında Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (2), Carlos Soler, Gavi ve Alvaro Morato’nun golleriyle farklı bir galibiyete imza attı.

İspanya, Kosta Rika karşısında 1045 isabetli pas yaptı. Sosyal medyadaki yorumlarda, “İstanbul trafiği değil pas trafiği” şeklinde yorumlar yapıldı. Topla oynama yüzdesine baktığımızda ise İspanya’nın 82’ye 18 üstünlüğü vardı.

Gavi, Busquets, Pedri ve Asensio’dan kurulu İspanya orta sahası Kosta Rika’ya adeta top göstermedi.

Boğalar maçı 17 şutla tamamlarken bunlardan 8’i isabetliydi. Luis Enrique’nin öğrencileri 8 isabette 7 gol buldu. Kosta Rika ise maçı şut atamadan tamamladı. Kosta Rika, 90 dakika boyunca şutun yanı sıra korner istatistiğinde de sıfır çekti.

İspanya maçı 7-0 kazandıktan sonra İspanya Teknik Direktörü Luis enrique’nin sözleri dikkat çekiciydi. Enrique, “Şimdi bazıları çıkıp Kosta Rika'nın çok zayıf bir rakip olduğunu söyleyecek...” dedi.