Altın alanlar, satanlar dumur oldu! Uzmanlar uyardı! 6 gün sonra altın fiyatları şoke edecek!

Uzmanlar uyardı! 6 gün sonra altın fiyatları şoke edecek! Altın alanlar, satanlar dumur oldu! Uzmanlar önümüzde ki günlerde yapılacak olan FED toplantısından çıkacak sonuçları işaret ediyorlar. Her ne kadar yapılan açıklamalar Amerika’nın ilerleyen dönemde daha ılımlı bir ekonomi politikası uygulamaya başlayacağını düşündürtse de çıkan kararlar faizin yükselmesi yönünde olursa altın yeniden düşüşe geçebilir.

Bu nedenle uzmanlar şimdilik temkinli olmakta yarar olduğunu söylüyorlar. Altını bir süre uzun vadeli yatırım olarak düşünmenin daha yararlı olacağını belirtiyorlar.



Faiz Yükselirse Altın Yeniden Düşüşe Geçer

Altın ile ilgili yorum yapan uzmanlar altının getirisinin birçok emtia çeşidine göre düşük olduğunu belirtiyorlar. Bu nedenle alıcının diğer emtiaların değerinin yükselmesi durumunda çabucak altını terk ettiğini söylüyorlar. Ayrıca altının getirisi konusunda net bir şey söylemekte oldukça zor olduğundan birçok yatırımcı altını riskli görüyor ve yatırımlarının ufak bir kısmını altında tutuyor.

Bu durumunda altın fiyatlarının çok daha kırılgan olmasına neden oluğunu belirtiyorlar. Kısaca altın konusunda global piyasa pandemi, savaş gibi etkilerden dolayı oldukça karışık olduğundan net bir şey söylemenin zor olduğunu söylüyorlar. Olası bir faiz yükseliminde altının fiyatının hızlıca yeniden düşebileceğini de ekliyorlar.

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