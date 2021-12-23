Kanunsuz Topraklar’a O Oyuncu Veda Etti

Çarşamba akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar isimli başarılı dizi projesi izlenme oranlarında düşüş yaşadı. Buna rağmen yayın hayatına devam eden proje farklı bir olay ile de sarsıldı ve oyuncu kadrosuna ünlü bir ismin veda ettiği öğrenildi. Yüksek bütçeler ile ekranlara gelen dizide yaşanan oyuncu ayrılığı magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve o ismin kim olduğu araştırma konusu oldu.

Başrollerinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in bulunduğu dizi Kanunsuz Topraklar Çarşamba akşamlarında hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Zonguldak'ta 1930'lu yıllarda geçen hikaye son dönemlerde reyting sıkıntısı çekse de dizi yayın hayatına devam etme konusunda kararlı. Sosyal medya hesaplarından ise izleyici kitlesi hikayenin sıkıcı işlendiğinden bahsediyor ve bu durumdan şikayet ediyor.

Hayranlarının hikaye yönünde yapmış olduğu eleştiriler ile birlikte oyuncu kadrosuna veda eden bir isim gündemde yer aldı ve proje bu defa ayrılık ile sarsıldı. Onuryay Evrentan isimli oyuncunun dizi ekibinden ayrıldığı öğrenildi ve alınan karar dikkat çekici olarak yorumlandı. Önemli bir oyuncunun diziye veda etmesi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Kanunsuz Topraklar dizisinde herkesin arkasından iş çevirmekten çekinmeyen ve gözü yükseklerde olan Kahya Kevser karakterine hayat veren Onuryay Evrentan isimli oyuncu dizide sergilemiş olduğu performans ile hayranlarından beğeni topluyordu. Fakat oyuncunun diziye veda etmesi seyirci kitlesinin tepkisi ile karşılaştı ve konu üzüntü ile karşılandı.

Son haftalarda ise izlenme oranları düşüşe geçen dizi yönetmen ve senarist değişikliğine gitmişti. Ancak bu durumda projenin toparlanmasına yardımcı olmadı ve reyting oranları düşmeye devam etti. Ekranlara getirilen projenin son yeni bölümünde ortalama reyting oranlarının elde edilmesi de dikkat çeken bir gelişme oldu.