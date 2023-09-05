Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcıları için çok değerli bilgiler verdi. Memiş, şu anda 1700-1710 lira aralığında seyreden gram altının mevcut dalgalanmasına dikkat çekti ancak bu seviyenin kalıcı olarak düşünülmemesi gerektiği konusunda uyardı. Ayrıca yatırımcılara ons altının gram altına destek sağlayabileceğini de söyledi. İşte detaylar.

Memiş, Merkez Bankası'nın son agresif faiz artırımının ardından gram altında geçici bir düşüş yaşandığını kabul ediyor. Ancak 1700 lira seviyesinin altındaki fiyatların uzun vadeli bir trend olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak yatırımcılara önemli bir rehberlik sunuyor. Memiş, bu dönemin yatırımcılar için kayda değer bir fırsat sunma potansiyeline işaret ediyor. İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarından birinde, yaklaşan gelişmeler karşısında herkesin hazırlıklı olması gerektiğini belirtti ve dolar kuru için öngörülen en düşük rakamı açıkladı. İşte yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandıran o açıklamalar.

DOLAR VE EURO HAKKINDA KONUŞTU

İslam Memiş'in döviz kurlarına ilişkin değerlendirmeleri yatırımcılar arasında çok dikkat çekti. Memiş, dolar yatırımcıları için elverişli koşulların altını çizerek, euro/dolar paritesinin şu anda 1,0932 seviyesinde olduğunu vurguladı. Ayrıca Memiş, 1,10'un altındaki seviyelerin hala düşük kabul edildiğini ve yatırımcılar için potansiyel fırsatlara işaret ettiğini vurguladı. İslam Memiş, düşüşün arkasındaki nedenleri ve potansiyel düşüşün boyutlarını incelemenin yanı sıra, oldukça heyecan yaratan açıklamalarda bulundu. Memiş, doların önümüzdeki günlerde de düşmeye devam edeceğini iddia ederek yatırımcıları yatırım kararlarını verirken bu durumu göz önünde bulundurmaya çağırıyor.

ÖNEMLİ TAVSİYELER VERDİ

Ünlü altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, dolar için mümkün olan en düşük değeri öngörerek dikkatleri üzerine çekti. İslam Memiş'in piyasa analizleri altın ve döviz yatırımcıları için önemli bilgiler içeriyor. Bu değerlendirmeler, gelecekteki yatırım kararlarını şekillendirmek için değerli bir rehber niteliği taşıyor. Hem altın hem de döviz yatırımcılarının Memiş'in öngörülerini yakından takip etmeleri önemle tavsiye edilir.