Finansal analist İslam Memiş, gram altın için yeni bir kriter daha belirledi ve yapmış olduğu önemli açıklamalarla net bir mesaj verdi. Son gelişmeler ışığında gram altına yatırım yapılıp yapılmaması ile alakalı konuşan Memiş, gram altın ile alakalı tahminlerini yeniledi.

Altın ve para piyasalarının tanınmış uzmanlarından İslam Memiş, Borsa İstanbul, dolar, euro, ons altın ve gram altındaki son gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı. Memiş, açıklamalarının yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması gerektiğini önemle belirtti. Uzman isim, Youtube kanalında yer alan videosunda şu önemli değerlendirmeleri yaptı.

ALTIN İÇİN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

İslam Memiş açıklamalarında, “Altının ons fiyatı şu anda 1915 dolar seviyesinde, ancak gelecekteki yönü belirsiz. Piyasa, direnç ve destek seviyelerini test edecek bir kırılma bekliyor. Son zamanlarda altın 1930$'a ulaştı, ancak bu hafta 1910$ ila 1930$ aralığında işlem görüyor. Piyasayı etkileyen önemli bir faktör de yüzde 3,2 olarak açıklanan ABD enflasyon verisi.

Şu anda altın için iki olası senaryo var. Haftalık bazda 1918 doların altında kapanış yaparak 1890 dolar seviyesini test edebilir. Alternatif olarak, 1930 doları aşabilir ve 1960 doları hedefleyebilir. Piyasa dar bir aralıkta sıkışmış durumda ve yatırımcılar arasında kafa karışıklığına neden oluyor.” dedi.

ELİNDE PARASI OLANLAR…

Kısıtlamalar uygulandığında gram altının değerinin yüzde 4 oranında arttığını ifade eden Memiş, bunun da ekran fiyatı ile serbest piyasa arasında gözle görülür bir eşitsizliğe yol açtığını söyledi. İslam Memiş açıklamalarında “Bu kotaların bir sonucu olarak, şu anda resmi döviz kuru ile serbest piyasalar arasında en az 50 liralık bir fiyat farkı var. Zaman zaman bu fiyat farkı 80 veya 100 liraya bile ulaşabilir. Dolayısıyla serbest piyasalarda gram altın için ekranda görülen fiyatın aynısını beklemek gerçekçi değildir.” dedi.

Ünlü para uzmanı “Gram altının 1700 TL'nin altına düşme ihtimali çok düşük. Bugün elimde Türk Lirası olsaydı gram altına yatırım yapmaktan çekinmezdim. Hatta hemen yapardım. Benim 1880'e ulaşma öngörüm hala geçerli. Biz 1800'ü geçtikten sonra kendimize yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Elinde Türk Lirası olanlar bu fırsatları değerlendirmeli ve en iyi şekilde değerlendirmelidir.” şeklinde konuştu.