Boca Juniors'tan yıldız futbolcuya Fenerbahçe kancası! Transler edilirse olay olur! Taraftarlar hadi inşallah diyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları son sürat devam ederken, Boca Juniors ekibinde forma giyen Sebastian Villa gündeme gelmişti. Sarı-Lacivertliler’in Sebastian Villa transferinde son durum ne, Villa Fenerbahçe’ye gelecek mi? İşte sıcak gelişmeler ve transferde son durum…

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hücum hattındaki zenginliği artırabilmek için yırtıcı bir kanat oyuncusu transfer etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’ye menajerler vasıtasıyla çeşitli öneriler gelirken, aynı zamanda kulübün profesyonelleri de Sarı-Lacivertliler’e her açıdan uygun olan futbolcularla ilgili araştırmalar yapıyor.

Şampiyonluk yarışında alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isten Fenerbahçe’nin kısa bir süre önce Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa için teklif yaptığı gündeme gelmişti. Fenerbahçe’nin yaptığı transfer teklifinin detayları da netleşmeye başladı. Kolombiya’da bulunan deneyimli gazeteci Javier Hernandez, Sarı-Lacivertliler’in 26 yaşındaki Villa için yaptığı teklifi açıkladı.

‘FENER 5 VERDİ, BOCA 10 İSTEDİ’

Hernandez, “Bana, Fenerbahçe’den Boca’ya yapılan teklif söylendi. Villa için 5 milyon euro teklif ettiler. Ama Boca ise bunun mümkün olmadığını Fenerbahçe’ye bildirdi. Çünkü Boca Villa için en az 10 milyon euro istiyor” dedi.

VILLA’NIN MALİYETİ

Boca Juniors, sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde oynayabilen futbolcu için daha önce 12 milyon euro fiyat belirlemişti. Bilindiği üzere Sebastian Villa'nın haklarının yüzde 70'ine Boca sahip. Yüzde 30'luk kısmının ise Tolima'da olduğu belirtildi.

SÖZLEŞME DURUMU

Kolombiyalı kanat oyuncusunun, kulübü Boca Juniors ise sözleşmesi 31 Aralık 2024 itibarıyla son bulacak. 2019 yılında 10 milyon euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre ise güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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