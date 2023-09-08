Öngörülebilir gelecek için yüksek faiz beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak altın ve para piyasalarının tanınmış uzmanlarından İslam Memiş yatırımcıların endişelerini giderdi. İşte konu ile alakalı Memiş’in açıklamaları.

Yatırımcıların uzun süredir merakla beklediği açıklamalar, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten geldi. Merkez Bankası'nın piyasaları şaşkınlığa uğratan faiz kararının ardından Memiş, güven verici açıklamalarda bulundu. Altın ile alakalı rakam vererek konuşan Memiş’in açıklamalarının önemli kısımları şöyle:

ÖNEMLİ TARİHİ AÇIKLADI

Dolar endeksinin yükselişiyle birlikte altın fiyatları üzerindeki baskının da arttığı gözlemlendi. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği gram altın fiyatları, ons altın fiyatından etkileniyor. Altın piyasası, en önemli faktörlerden biri olan ABD verilerinden büyük ölçüde etkileniyor. Gram altın yatırımcıları 19 ve 20 Eylül tarihlerinde açıklanacak olan FED faiz kararını yakından takip ediyor.

FED tarafından alınan kararlar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve ağustos sonunda baskı altında kalmasına rağmen Eylül ayına girerken altın fiyatları destek seviyesini aşmış durumda. Ons altın fiyatları uluslararası alanda 1.900 doların üzerinde işlem görürken, gram altın fiyatları 1.655 seviyesine kadar yükselmiş durumda.

ALTIN KAÇ LİRA OLACAK?

İslam Memiş'e göre dolar endeksi yükselmeye devam ediyor. Endeks 105 seviyelerine ulaşırken, dolar piyasasındaki bu değer artışının diğer tüm piyasaları dolar karşısında olumsuz etkilediğini açıklıyor. Memiş, bu durumun uzun sürmeyeceğini öngörüyor ve insanlara altın almak için fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyor.

Memiş, alanında uzman bir isim olarak altının yılsonu fiyatının 2.080'e ulaşacağını öngörüyor. Altındaki düşüşü bir fırsat olarak görüyor ve önümüzdeki 2-3 hafta boyunca baskılama sürecinin devam etmesini bekliyor. Resmi kurlar ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkına da değinen Memiş, gram altının resmi tarafta 1.650 TL'ye alınırken serbest piyasada 1.700 TL olduğunu belirtiyor. Memiş, 2024 yılına hazırlık yapan yatırımcılara hızlı hareket etmelerini tavsiye ediyor. Gram altın/TL fiyatının bu yıl sonuna kadar 1.880 liraya ulaşmasını bekliyor.