Ünlü altın piyasası otoritesi İslam Memiş, stratejik alım fırsatları arayanlara paha biçilmez tavsiyelerde bulundu. Sektörün saygın isimlerinden Memiş, altın fiyatlarının özellikle gram altın için "bir anda fırlama" potansiyelini ortaya koydu. Memiş'in görüşleri yatırımcılar arasında heyecan dalgaları yarattı. Şimdi bu önemli gelişmenin ayrıntılarını inceleyelim.

Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, alım yapmak için fırsat kollayanlara değerli tavsiyelerde bulundu. Memiş, gram altın fiyatının bir anda fırlamasına neden olabilecek önemli bir gelişmeyi paylaştı. Altın fiyatları için öngördüğü satış seviyesini de açıklayan Memiş, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın fiyatları için yeni rekorların ufukta olduğunu belirtti. Şimdi altın fiyatlarında yaşanan bu son dakika gelişmesinin detaylarına inelim...

İSLAM MEMİŞ’TEN ÖNEMLİ UYARI

Ünlü finans analisti İslam Memiş, gram altında satış rakamını açıkladı. Memiş, Youtube hesabından yayınladığı son videosunda dolar sahibi olanlar için dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Memiş: “Şu anda elinde dolar bulunduran yatırımcıların bunu potansiyel bir fırsat olarak görmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu fırsatların kaderi elinde dolar bulunduranların elindedir. Elinde dolar bulunduran biri olarak, bir kez daha 1,10'un altına düşen euro-dolar paritesini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim.

Bu aralığa girmeyi ve dolarlarını avroya çevirmeyi tercih edenler bu avantajlı durumdan faydalanacaktır. Dolar sahiplerinin bu süreci parite ışığında dikkatle değerlendirmesi büyük önem taşıyor. Alternatif olarak, ons altın ya da gümüşe yatırım yapılabilir. Direnç seviyesi 1985 dolar, destek seviyesi ise 1935 dolardır.” dedi.

ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR

Altınının ons fiyatının şu anda 1937 dolarlarda olduğunu ve bunun da satın almak için cazip bir seviye olduğunu belirten İslam Memiş, her ne kadar 1920 dolara kadar düşme ihtimali olsa da, 20 dolarlık bir farkı kaybetme riskini almaktansa piyasaya şimdi girmenin daha akıllıca olduğuna inandığını dile getirdi.

Ağustos ayında 2000'in üstünde ataklar beklenebileceğini tahmin ettiğini vurgulayan uzman isim, bu sebeple altına yatırım yapmayı talep eden dolar sahiplerinin bu fırsatı ciddi bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.