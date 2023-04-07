İslam Memiş sağ gösterip sol vurdu! Gram altın 1.500 TL olacak demişti! Şuan en düşük seviyei açıkladı!

Şuan en düşük seviyei açıkladı! İslam Memiş sağ gösterip sol vurdu! Gram altın 1.500 TL olacak demişti! Son günlerde altın fiyatları rekor seviyelere ulaşarak yatırımcıların merakını artırdı. Gram altın için 1.500 TL'yi göreceğini öngören İslam Memiş, şimdi de dip rakam açıkladı ve yatırımcıları kaçırmamaları konusunda uyardı. Peki, altın fiyatları neden artıyor ve yatırımcılar ne yapmalı? İşte detaylar:

Altın Neden Değer Kazanıyor?

Altın, yüzyıllardır güvenli liman olarak görülmektedir. Ekonomik ve siyasi belirsizliklerin yaşandığı dönemlerde yatırımcıların tercih ettiği bir yatırım aracıdır. Son yıllarda ise dünya genelinde merkez bankalarının para basması, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ve pandemi nedeniyle artan belirsizlikler altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Ayrıca, düşük faiz oranları ve yüksek enflasyon beklentileri de altının cazibesini artıran faktörler arasında yer alıyor. Çünkü düşük faiz oranları, alternatif yatırım araçlarına olan talebi azaltarak altının değer kazanmasına neden oluyor. Yüksek enflasyon beklentileri ise yatırımcıları enflasyona karşı korunmak için altına yönlendiriyor.

İslam Memiş'in Altın Tahminleri

İslam Memiş, altın fiyatlarının 20-30 yıla bakıldığında her yıl değer artışı gösterdiğini belirtiyor. Geçen yıl yüzde 43 kazandıran altın, bu yılın son çeyreğinde yüzde 50'den fazla getiri sağlayacak. Memiş, altının uzun vadede de kazandıran bir yatırım aracı olduğunu söylüyor.

İslam Memiş, altın için destek seviyelerinin ons altında 1960 dolar ve gram altında 1250 TL olduğunu belirtiyor. Gram altın için ise uzun vadeli beklentisi 1500 TL.

İslam Memiş Kimdir?

İslam Memiş, Türkiye'nin önde gelen finans uzmanlarından biridir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur ve yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2001 yılından beri finans sektöründe faaliyet gösteren Memiş, ulusal ve uluslararası birçok yayında ekonomi yorumcusu olarak yer almaktadır. Ayrıca, birçok kurumsal şirketin finans danışmanlığını yapmaktadır.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.