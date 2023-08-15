Çin ve ABD'de yaşanan kriz dönemi dolar kurunda yükselişi tetiklerken altında düşüş günleri başladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 1.700 TL seviyesinin altına gerileyen gram altını gören yatırımcılara “rehavete kapılmayın” uyarısında bulundu. YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarda “Kendinizi kafeste bulmayın” diyerek yatırımcıya seslenen İslam Memiş altının kritik eşiği aşarak zirveye ulaşacağı o tarihi de ilk kez paylaştı.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı yönlendiren açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Küresel piyasalarda yaşanan resesyon endişesi altında fiyatlamayı tepetaklak hale getirdi. Bu dönemi fırsat bilen Memiş, YouTube platformu üzerinden yatırımcıya seslendi. “Piyasalarda belirsizlik var” diyen Memiş altın ve döviz kurundaki dalgalı dönemin yatırımcı tedirgin ettiğini ifade ederek “Paniğe kapılmayın ve bekleyin” uyarısını yeniden yineledi.

DOLARA YÖNELEN YATIRIMCIYA KRİTİK UYARI GELDİ!

Gram, ons ve çeyrek altında başlayan düşüş trendi yeni bir alım fırsatı olarak görülebilir. Her geçen günü riskin arttığı bir dönemde Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in vurguladığı 8000 puan hedefi için bekleyiş sürüyor. Kurda hareketlilik devam ederken serbest piyasalar ile bankalar arasındaki makas farkını vurgulayan Memiş altın kadar dolardaki yükselişe de dikkat çekti. 27.50 TL seviyesine işaret eden Memiş daha önceden dile getirdiği beklenti seviyesini korudu. Yatırımcı için tavsiyelerde bulunduğu YouTube videosunda “Dolar alma eğer alacaksan Euro al” diyen Memiş önümüzdeki dönemde doların daha az kazandıracak bir yatırım olabileceğinin altını çizdi.

İSLAM MEMİŞ: “YENİ HEDEF 1.880 TL”

Gram altın için 1.880 TL hedefinin geçerli olduğunu vurgulayan Memiş “Bugün elimde olsa gram alırdım. 1.880 TL hedefim hala geçerli” dedi. Altın fiyatlarında yaşanan ani düşüşün sebeplerinden biri küresel piyasalarda yaşanan resesyon riski ve kur krizi olmakla birlikte hükümetin aldığı kota kararı da etkili oldu. Hükümet tarafından “1 gram altının altında üretim yapılmayacaktır” kararının verilmesinin hemen ardından yaşanan düşüşlerin kısa süreli olduğuna da dikkat çekildi.